Kunstlezing: Kandinsky door Maria Driessen

BREDEVOORT – Deze zomer is er een grote tentoonstelling van het werk van Wassily Kandinsky in Museum H’Art in Amsterdam. Op woensdagavond 3 juli geeft kunsthistorica Maria Driessen in de Koppelkerk een lezing over deze gedreven kunstenaar.

Op weg naar abstractie

Wassily Kandinsky (1866-1944) geldt als één van de grote wegbereiders van de abstractie in de schilderkunst. Als gedreven kunstenaar leidde hij een intens en kosmopolitisch leven. Na zijn vertrek in 1896 uit Rusland, vestigde hij zich in München waar hij al vrij snel behoorde tot een progressieve groep kunstenaars. Kandinsky was op zoek naar nieuwe uitdrukkingsvormen binnen de schilderkunst en dat deed hij vol overtuiging. Vanaf 1911 liet hij langzaamaan de herkenbare figuratie los om te komen tot composities bestaande uit kleuren, lijnen en vormen. En daarin bereikte hij een hoog niveau.

Der Blaue Reiter

In 1911 richtte Kandinsky samen met Franz Marc, August Macke en Alexej von Jawlensky Der Blaue Reiter op, voluit “Künstlergemeinschaft Der Blaue Reiter”. De stroming wordt tot het expressionisme gerekend. Er was niet echt sprake van een georganiseerde beweging. Het ging de deelnemers meer om het onderhouden van een vriendschapsband.

Tentoonstelling

Museum H’Art Amsterdam toont vanaf 19 juni 2024 tot en met 10 november 2024 meer dan zestig werken van Kandinsky uit de collectie van Centre Pompidou in Parijs. Dit museum zal de komende jaren de deuren sluiten vanwege een grondige verbouwing.

Praktische informatie



Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: Woensdag 3 juli 2024

Aanvang: 20:00, deur open 19:30

Entree: €10 vvk (excl. servicekosten), € 12,50 aan de deur

Aanmelden: www.koppelkerk.nl/agenda