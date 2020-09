Kunstlezing over beeldhouwer Hildo Krop

BREDEVOORT – We vieren dit jaar het Hildo Krop-jaar. Het is 50 jaar geleden dat de stadsbeeldhouwer van Amsterdam overleed. Vrijdag 25 september is kunsthistorica Maria Driessen te gast in de Koppelkerk om de artistieke duizendpoot en idealist in de interessante tijd te plaatsen waarin hij leefde.

Begonnen als banketbakker in Steenwijk, begeeft Hildo Krop (1884-1970) zich in 1906 op het pad van de kunst. Na opleidingen en stages krijgt zijn carrière in 1913 een vliegende start dankzij een prestigieuze opdracht voor Het Scheepvaarthuis aan de Amsterdamse Prins Hendrikkade.

Vanaf 1916 heeft hij veertig jaar lang een parttime betrekking bij de gemeente Amsterdam en verschijnen er zoveel beeldhouwwerken van zijn hand in het straatbeeld, dat het hem in 1956 de eretitel stadsbeeldhouwer oplevert. Naast zijn werk voor de gemeente, voert Krop ook in eigen atelier opdrachten en vrij werk uit. Hierdoor vergroot zijn zichtbaarheid zowel binnen als buiten zijn stad.

Naast zijn beeldhouwwerken heeft Krop ontwerpen gemaakt voor meubilair, keramiek (ESKAF), glas (Leerdam) en smeedwerk. Rond 1925 volgde hij lessen aan Quellinus, waar hij van Bert Nienhuis leerde glazuren. Hij maakte vervolgens meerdere kleine plastieken, die hij in eerste instantie zelf bakte, later werden ze bij de Plateelbakkerij Zuid-Holland in serie gebakken. Krop ontwierp boekbanden voor de uitgeverijen Boekenvrienden Solidariteit, De Baanbreker en Mulder & Co en zes omslagen voor het blad Wendingen.

Maar Hildo Krop had niet alleen een artistieke, maar ook een maatschappelijke inborst. Zijn sympathie voor de arbeidersklasse is duidelijk te herkennen in zijn kunstzinnige beeldtaal. Kunsthistorica Maria Driessen plaatst de maatschappelijk geëngageerde kunstenaar in de veelbewogen en lange periode waarin hij leefde.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 25 september

Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: € 12,- (pp duoticket) € 16,- (pp single ticket)

Tickets: www.koppelkerk.nl

