Kunstlezing over Frida Kahlo in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Ze was één van de belangrijkste vrouwelijke kunstenaars van de 20e eeuw en een fervent feministe en communiste: Frida Kahlo (1907-1954). Met haar indringende zelfportretten gunde ze kijkers een inkijk in een leven dat niet over rozen ging. Dit jaar staat haar werk in de schijnwerpers in het Cobra Museum en het Drents Museum. Kunsthistorica Maria Driessen geeft een inleiding in haar werk en leven in de Koppelkerk in Bredevoort op vrijdagavond 11 juni.

Tijdens haar relatief korte en heftige leven als ook na haar dood, heeft Frida Kahlo een onuitwisbare indruk nagelaten. Ze gebruikte haar beeldende kunst om haar ingewikkelde en zware leven het hoofd te bieden en maakte zo iedereen die haar werk zag tot een intieme deelgenoot van haar leven.

Een groot ongeluk is een keerpunt in het leven van de jonge Kahlo. Op achttienjarige leeftijd wordt ze bij een zwaar busongeluk als het ware gespiesd door een stalen buis. Dit beschadigt haar bekken en ruggengraat, waardoor ze drie maanden in bed moet blijven. In deze periode begint ze met schilderen. Er wordt een spiegel aan een speciale ezel gemonteerd, waardoor ze vanuit bed zelfportretten kan schilderen. Pijn en operaties blijven het leven van Frida Kahlo doortrekken en duiken veelvuldig op in haar werk.

Haar zelfbewuste schilderijen vertellen haar levensverhaal en zij gebruikt daarvoor een directe en confronterende beeldtaal waarin ook veel Mexicaanse symboliek en maatschappijkritiek schuilt. Maar al te graag wilden de Europese surrealisten haar inlijven, maar dat weigerde Kahlo uit minachting voor André Breton en de groep die hij om zich heen verzameld had.

Er is veel te vertellen én te tonen over Frida Kahlo en de tijd waarin zij leefde. De lezing zal een goede opmaat zijn om de twee tentoonstellingen te gaan bekijken. Tot en met 26 september is de expositie ‘Frida Kahlo & Diego Rivera: A love revolution’ te zien in het Cobra Museum in Amstelveen en vanaf 10 oktober opent de expositie ‘Viva La Frida’ in het Drents Museum in Assen.

De lezing in de Koppelkerk is – als de corona-maatregelen het toestaan – zowel fysiek in de Koppelkerk bij te wonen als via livestream.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 11 juni

Aanvang: 20.00 uur (inloop: 19.30 uur)

Entree: € 12,50 (excl. ticketkosten) zitplaats in de Koppelkerk/ € 10,- livestream

Reserveren: www.koppelkerk.nl