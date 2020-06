Kunstlezing over ‘inpakkunstenaar’ Christo

BREDEVOORT – Op vrijdag 3 juli geeft kunsthistorica Maria Driessen bij de Koppelkerk een online kunstlezing over de onlangs overleden kunstenaar Christo. De Bulgaar was naast beeldhouwer ook schilder en tekenaar, maar werd vooral bekend door het inpakken van allerlei grote objecten en gebouwen, zoals de Rijksdag in Berlijn.

Dit jaar zou Christo (1935) de Arc de Triomphe in Parijs inpakken in april. Omdat er torenvalken broeden op de Arc, werd het project verplaatst naar september. De komst van het coronavirus noopte tot een tweede uitstel. En toen overleed de kunstenaar afgelopen maand.

Een interessante vraag is hoe Christo ertoe gekomen is om dergelijke spectaculaire projecten uit te voeren. Is er een relatie te leggen met bepaalde ontwikkelingen in de beeldende kunst? Waren er meer ongebruikelijke kunstuitingen?

Op vrijdag 3 juli geeft kunsthistorica Maria Driessen een online lezing over deze bijzondere en onvermoeibare kunstenaar. Daarna zult u met nog meer genoegen het werk van Christo bekijken. Voor de online lezing dient men zich via de website van de Koppelkerk aan te melden. Vervolgens ontvangt men op de dag zelf een link naar de online lezing.

Locatie: www.koppelkerk.nl

Datum: vrijdag 3 juli

Tijd: 20.00 uur (vanaf 19.30 uur online toegang)

Entree: € 10,-

Inschrijven: www.koppelkerk.nl