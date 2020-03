Kunstlezing over Jan van Eyck

Bericht is aangepast 15 maart 2020 om 12:12

BREDEVOORT – Op vrijdag 27 maart geeft kunsthistorica Maria Driessen een lezing over de befaamde Vlaamse kunstschilder Jan van Eyck. De lezing speelt in op het grote eerbetoon dat Museum voor Schone Kunsten Gent momenteel aan hem brengt. Wereldwijd zijn er van de kunstenaar slechts een twintigtal werken bewaard gebleven.

Tussen hof en stad

Jan van Eyck (ca. 1390-1441) was hofschilder van de Bourgondische hertog Filips de Goede (1396-1467). De flamboyante hertog en zijn gezelschap omringden zich met de beste kunstenaars. In die tijd floreerden de Vlaamse handelssteden Gent en Brugge. Rijke kooplui en politici spiegelden zich aan de pracht en praal van het hof en waren op hun beurt afnemers van luxeproducten. Dit was de creatieve omgeving van Jan van Eyck, tussen hof en stad, en tussen kunst en ambacht.

Het hoogtepunt van de laatmiddeleeuwse kunst

Van Eyck stak uit boven zijn tijdgenoten en ontketende een optische revolutie. Met zijn weergaloze techniek en observatievermogen tilde hij de olieverfschilderkunst tot ongekende hoogten en bepaalde de verdere koers van de schilderkunst. ‘De Aanbidding van het Lam Gods’ wordt als zijn meesterwerk gezien.

Lezing

Kunsthistorica Maria Driessen opent deze avond de wereld van Jan van Eyck en de Vlaamse Primitieven. Ze illustreert waar het weergaloze talent van Van Eyck in schuilt. Zoals gebruikelijk in de lezingen van Maria Driessen plaatst de kunsthistorica de schilder tevens in diens kunsthistorische context.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 27 maart

Tijd: 20.00 uur (deur open: 19.30 uur)

Entree: € 10,-

Reserveren: www.koppelkerk.nl