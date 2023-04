Kunstlezing: Sofonisba Anguissola

BREDEVOORT – Op zaterdagavond 6 mei geeft kunsthistorica Maria Driessen een lezing over Sofonisba Anguissola (1532-1625) in de Koppelkerk in Bredevoort. Het wordt een inspirerende avond over een vrouw in de 16e eeuw die alle kansen aangreep om haar talent te ontwikkelen en daar wonderwel in slaagde.

Een jong talent

Sofonisba Anguissola werd geboren in Cremona in een verarmde adellijke familie. Het gezin telde vele dochters en uiteindelijk ook een zoon. Bijzonder was dat Sofonisba in staat werd gesteld haar talent voor tekenen en schilderen te professionaliseren. Aan huis kreeg zij met haar zus Elena les van Bernardino Campi en later van Bernardino Gatti. Later gaf Sofonisba zelf les aan haar jongere zussen. De portretten van haarzelf en haar familie verraden haar grote talent.

Bloei als kunstenares

In 1559 werd Sofonisba aangenomen aan het hof van Filips II in Madrid om zijn echtgenote Elizabeth van Valois les te geven in schilderen. Later werd zij de officiële hofschilderes voor Filips II. Na het overlijden van Elizabeth verliet zij het Spaanse hof. Omdat zij een levenslang pensioen ontving van Filips II, was zij financieel onafhankelijk en in staat om te blijven schilderen. Zij zou tweemaal huwen en beide echtgenoten accepteerden haar carrière als kunstenares. Op hoge leeftijd ontmoette zij de Vlaamse schilder Anthony van Dyck (1599-1641) en hij was zeer onder de indruk van het gesprek dat hij met haar voerde. Hij maakte een prachtig portret van haar.

Praktische informatie

Alle reden om de lezing over deze uitzonderlijke vrouw bij te wonen. Op zaterdag 6 mei in de Koppelkerk van 20.00 tot 22.00 uur. In het Rijksmuseum Twenthe in Enschede is nu een tentoonstelling te zien met het werk van Sofonisba Anguissola tot en met 11 juni 2023.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl