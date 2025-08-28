Laatste VVV-fietsroute van het jaar start in Bredevoort

BREDEVOORT – Vanaf dinsdag 2 september ligt bij VVV Bredevoort de laatste fietsroute van dit seizoen klaar. De tocht van circa 50 kilometer voert langs Harreveld, Zieuwent, Mariënvelde, Vragender en Lichtenvoorde.

Net als vorige maand volgt de route deels historische kerkenpaden, die ook geschikt zijn voor driewielers. Een bijzonder punt onderweg is Mariënvelde, waar fietsers bij knooppunt 8 een reeks kabouterhuisjes langs het pad kunnen ontdekken.

De tocht start en eindigt bij de VVV in Bredevoort. Onderweg zijn er voldoende horecagelegenheden en rustpunten, en in het oude stadje zelf kunnen deelnemers neerstrijken op een van de terrassen.

“Met deze laatste route van het jaar willen we fietsers nog eenmaal laten genieten van het prachtige Achterhoekse landschap,” aldus de VVV.

📅 Vanaf dinsdag 2 september 2025

📍 Start en finish: VVV Bredevoort, Markt 8

💶 Kosten: €2,50

🔗 Info: 0543-452380

