Laatste VVV-fietsroute van het jaar start in Bredevoort

Redactie 28 augustus 2025 73
Persbericht foto fietstocht september 2025

Foto: PR

KP Houthandel verhuist naar Hengelo (Gld)

BREDEVOORT – Vanaf dinsdag 2 september ligt bij VVV Bredevoort de laatste fietsroute van dit seizoen klaar. De tocht van circa 50 kilometer voert langs Harreveld, Zieuwent, Mariënvelde, Vragender en Lichtenvoorde.

Net als vorige maand volgt de route deels historische kerkenpaden, die ook geschikt zijn voor driewielers. Een bijzonder punt onderweg is Mariënvelde, waar fietsers bij knooppunt 8 een reeks kabouterhuisjes langs het pad kunnen ontdekken.

De tocht start en eindigt bij de VVV in Bredevoort. Onderweg zijn er voldoende horecagelegenheden en rustpunten, en in het oude stadje zelf kunnen deelnemers neerstrijken op een van de terrassen.

“Met deze laatste route van het jaar willen we fietsers nog eenmaal laten genieten van het prachtige Achterhoekse landschap,” aldus de VVV.

📅 Vanaf dinsdag 2 september 2025
📍 Start en finish: VVV Bredevoort, Markt 8
💶 Kosten: €2,50
🔗 Info: 0543-452380

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?

📧 Stuur je tip in

