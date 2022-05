Lale Gül te gast in Literair Café van de Koppelkerk

BREDEVOORT – Op zaterdag 28 mei komt Lale Gül naar het Literair Café van de Koppelkerk. Lale Gül won met haar debuutroman ‘Ik ga leven’ als jongste schrijfster ooit de NS Publieksprijs in 2021. In het boek neemt ze afstand van haar strenggelovige, Islamitsche opvoeding.

Vrouw zonder zelfbeschikkingsrecht

Lale Gül onderzoekt met humor de grenzen van haar geloof en de gemeenschap waar ze in opgroeit, zonder een blad voor haar mond te nemen. Hoe is het om als meisje op te groeien in een Turks gezin, met ouders die je het liefste zien opgroeien tot een gehoorzame vrouw, die de familie-eer hooghoudt en die in de toekomst de familie voort gaan zetten? Hoe is het om te leven als een vrouw zonder zelfbeschikkingsrecht?

Ik ga leven

In haar autobiografische boek ‘Ik ga leven’ betwist Lale Gül alles wat ze heeft geleerd in haar gezin en de Koranschool. Ze omschrijft hoe het voor haar is (geweest) om op te groeien in een streng gezin, waar ze dingen stiekem moest doen zoals het dragen van make-up, afspreken met jongens en het laat thuiskomen. Het opgroeien in haar situatie betekende vooral het voortdurend stellen van vragen. Met het boek kiest ze ervoor om te gaan leven en daarmee voor haarzelf en de vrijheid te kiezen.

Gendergelijkheid

De lezing van Lale Gül is onderdeel van het nevenprogramma van de expositie ‘Vrijheid, gelijkheid en eigenheid’, die van 27 mei tot en met 4 september 2022 te zien is in de Koppelkerk. In de expositie wordt het werk getoond van vijftien vrouwelijke kunstenaars die buiten heersende rolpatronen durven te stappen.

Aan de expositie is een breed nevenprogramma gekoppeld, zoals een lezing van schrijfster Splinter Chabot, een Meet Up over gendergelijkheid, een scholenprogramma, een lezing over financiële gelijkheid en een kunstgeschiedeniscursus over vrouwen in de kunst.

Met de expositie en het brede nevenprogramma probeert de Koppelkerk bewustwording te creëren rondom een rechtvaardige wereld waarin iedereen mag en kan zijn die hij of zij wil zijn en als gelijkwaardig wordt beschouwd.

Het project ‘Vrijheid, gelijkheid en eigenheid’ wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland, het Mondriaan Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Gemeente Aalten.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 24 juni

Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: €12,50 excl. servicekosten

Tickets: www.koppelkerk.nl

