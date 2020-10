Leesclub over ‘Fantoomgroei’ in de Koppelkerk

BREDEVOORT – In tijden van corona staat de Koppelkerk met een leesclub stil bij boeken die ons juist nu wat te zeggen kunnen hebben. In de zesde leesclub op vrijdagavond 23 oktober staat het boek ‘Fantoomgroei’ van onderzoeksjournalist Sander Heijne en bestuurskundige Hendrik Noten op het programma. Hoe moeten we deze crisis aangrijpen om andere keuzes te maken?

Inhoud van het boek

Bedrijven maken al jaren steeds meer winst, maar werkenden zien dat nauwelijks terug in hun portemonnee. Zorg, onderwijs en politie zijn ondertussen uitgehold. Hoe kan dat? Waarom accepteren we dat? Sander Heijne en Hendrik Noten laten in ‘Fantoomgroei’ zien dat onze economie al ver voor de coronacrisis ontspoorde.

Bovenstaande vragen brachten de auteurs van premier Rutte via de oude familie Philips naar de boeken van Adam Smith. En van conferenties op Zwitserse bergtoppen tot de achterkamertjes van Den Haag. Vliegend door de tijd rollen ze van de ene verbazing in de andere. Met als conclusie: de huidige hang naar groei is geen noodzaak, maar het resultaat van een verhaal dat we zijn gaan geloven.

Werkwijze leesclub

In de leesclub in het Boekencafé in de Koppelkerk op 23 oktober gaan deelnemers met elkaar in gesprek over het boek, onder leiding van codirecteur Sylvia Heijnen. Iedere deelnemer deelt zijn gedachten bij de thema’s en passages uit het boek vanuit zijn of haar eigen perspectief en oordeel. Aan de deelnemers wordt gevraagd om die thema’s en passages te noteren die zij willen bespreken en deze mee te brengen naar de leesclub.

Kenniscafé Sander Heijne

Auteur Sander Heijne treedt op 28 november op in het Kenniscafé in de Koppelkerk, waarin hij een lezing geeft naar aanleiding van het boek Fantoomgroei en vertelt over zijn werk als onderzoeksjournalist.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 23 oktober

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Entree: vrije gift

Aanmelden: www.koppelkerk.nl