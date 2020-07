Leesclub over ‘Houd afstand, raak me aan’ van Paul Verhaeghe

BREDEVOORT – In tijden van corona staat de Koppelkerk met een leesclub stil bij boeken die ons juist nu wat te zeggen kunnen hebben. In de vijfde leesclub op vrijdag 21 augustus staat ‘Houd afstand, raak me aan’ van de Vlaamse hoogleraar en klinisch psycholoog Paul Verhaeghe op het programma. Hoe moeten we deze crisis aangrijpen om andere keuzes te gaan maken?

De wereld staat op z’n kop. De coronacrisis raakt iedereen en we moeten ons allemaal aanpassen aan een samenleving die we nog niet kennen. Dat maakt ons angstig en onzeker. Klinisch psycholoog en hoogleraar Paul Verhaeghe plaatst de oorzaken én de gevolgen van de pandemie in een ruimere context.

Verhaeghe betoogt dat we deze crisis moeten aangrijpen om andere keuzes te gaan maken: de ongebreidelde groei waar we tot voor kort naar streefden is niet langer verdedigbaar. Welke kant willen we op met onze economie? Hoe moeten we ons verhouden tot elkaar, en tot het milieu? En welk effect heeft dit ‘nieuwe normaal’ op ons welbevinden?

Net als in zijn andere boeken, zoals ‘Liefde in tijden van eenzaamheid’, ‘Identiteit’ en ‘Intimitiet’, weet Paul Verhaeghe maatschappij en individu in verband te brengen met elkaar. Hij toont wat we weten, wat we moeten vrezen, waarop we kunnen hopen en wat we kunnen doen. Zijn boodschap is hoopvol: we kunnen hier beter uitkomen.

De leesclub vindt plaats in het Boekencafé van de Koppelkerk. Er is plaats voor maximaal 8 personen. Lezers wordt ter voorbereiding van de leesclub gevraagd om thema’s en passages te noteren waarover men van gedachten wil wisselen. Sylvia Heijnen, codirecteur van de Koppelkerk, leidt het gesprek.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 21 augustus

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Entree: vrije gift

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

