Leesclub over ‘Melancholie van de onrust’ van Joke Hermsen

BREDEVOORT – In tijden van corona staat de Koppelkerk met een leesclub stil bij boeken die ons juist nu wat te zeggen kunnen hebben. In de vierde leesclub op vrijdag 24 juli mei staat ‘Melancholie van de onrust’ van schrijver-filosofe Joke Hermsen op het programma. Hoe houden we onze melancholie in toom in deze onzekere en angstige tijden?

Wij zijn een homo melancholicus, stelt Joke Hermsen. We hebben weet van verlies en vergankelijkheid en proberen dit besef om te buigen tot hoop en creativiteit. Als het tij echter tegenzit en onze melancholie door onrust en angst slechts naar de duistere kant van het verlies getrokken wordt, kan deze omslaan in depressiviteit. Deze coronapandemie confronteert ons met onzekerheid, angst en eenzaamheid; hoe houden we onze melancholische inborst in toom?

Behalve rust, liefde en aandacht hebben we ook sociale verbondenheid en een bloeiend politiek-culturele wereld nodig om onze melancholie ‘gezond’ te houden, stelt Hermsen. In het boek ‘Melancholie van de onrust’ onderzoekt ze met denkers als Hannah Arendt, Ernst Bloch en Lou Andreas-Salomé wanneer de mens nog over voldoende moed, daadkracht en hoop beschikt om over het verlies heen te stappen en een nieuwe verhouding tot de wereld en zichzelf te zoeken.

Deze vierde leesclub zal – met de versoepeling van de corona-maatregelen – niet langer online, maar fysiek in de Koppelkerk plaatsvinden. Er is plaats voor maximaal 8 personen. Lezers wordt ter voorbereiding van de leesclub gevraagd om thema’s en passages te noteren waarover men van gedachten wil wisselen. Sylvia Heijnen, codirecteur van de Koppelkerk, leidt het gesprek.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort

Datum: vrijdag 24 juli

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Entree: vrije gift

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

