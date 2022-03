Lezen met de Koppelkerk: ‘De laatste heer’ van Astrid Schutte

BREDEVOORT – Twee mannen kruisen elkaar op de maatschappelijke ladder. De een gaat naar school en werkt zich na avondstudie op tot bankdirecteur. De ander wordt vanwege zijn afkomst heer op huize Baak, maar ziet het eeuwenoude bezit verkruimelen, de familiestatus verdwijnen. Dit verhaal, door Astrid Schutte verteld in ‘De laatste heer’, is het onderwerp van de Leesclub op vrijdag 8 april in de Koppelkerk in Bredevoort.

Kruisende levens

Het dorp Baak, in de driehoek tussen Zutphen, Steenderen en Vorden, vormt het decor van een universeel verhaal. Daarin kruisen de levens van Jan Schutte, vader van de schrijfster en Werner Helmich, bewoner van huize Baak, elkaar. De een gaat opwaarts, de ander daalt juist op de maatschappelijke ladder.

Adellijk verhaal

‘De laatste heer’ is een exemplarisch verhaal voor veel adellijke families, die in de 20ste eeuw hun familiebezit niet meer kunnen bekostigen. Tegelijk verbeteren de omstandigheden voor de mensen uit ‘het volk’ – door beter onderwijs wordt sociaal en economisch opklimmen bereikbaar.

Hersens en avondstudie

Jan Schutte is een jongen, die op jonge leeftijd zijn ouders verliest. Met alleen lagere school, een goed stel hersens en avondstudie werkt hij zich op tot kassier en directeur van de Boerenleenbank. Werner Helmich wordt jurist en beheert na de Tweede Wereldoorlog het familiekasteel huize Baak, maar moet dat noodgedwongen verkopen. De beide mannen blijven elkaar in hun leven tegenkomen.

Beste boek

‘De laatste heer’ werd begin maart gekozen tot beste boek van Achterhoek & Liemers. Het is onderwerp van gesprek in de maandelijkse Leesclub van de Koppelkerk. Die wordt op vrijdag 8 april gehouden. Dat boekengesprek begint om 20.00 uur, deelnemers kunnen meedoen tegen een vrije gift. Schrijfster Astrid Schutte is tevens te gast in het Kenniscafé van de Koppelkerk op 29 april. Informatie en aanmelding via www.koppelkerk.nl.

