Lezing over Aaltense verzetsstrijder Gerrit Wiechert Kleisen

BREDEVOORT – Gerrit Wiechert Kleisen was een verzetsstrijder, die in de Tweede Wereldoorlog op meerdere plaatsen in het land actief is geweest. Eerst in Wernhout; daarna in Aalten. Zijn zoon onderzocht de rol van zijn vader in het verzet en het verraad dat hem uiteindelijk het leven kostte, en geeft hier zaterdag 15 februari een lezing over in de Koppelkerk.

De verzetsactiviteiten van Gerrit Wiechert Kleisen startten in het Brabantse Wernhout. Samen met een Nederlandse en een Belgische collega bracht hij als douanier mensen en spionagemateriaal de grens over. Tot er verraad plaatsvindt. Zijn Nederlandse collega wordt gevangengenomen, komt in een Duits kamp terecht en overleeft de oorlog niet. De vrouw van zijn Belgische helper wordt eveneens gevangengezet.

Gerrit duikt onder in Aalten waar hij zich ook bij het verzet aansluit, bij de Aaltense knokploeg van Cees Ruizendaal (Zwarte Kees). Gijs Lensink wordt zijn schuilnaam. Ook in Aalten wordt hij slachtoffer van verraad. Ditmaal door Willy Markus, die ervoor zorgde dat vele mannen worden gearresteerd. Op D-Day, twee dagen voor de eerste verjaardag van Gerrits zoon, wordt hij samen met een twintigtal Achterhoekse verzetsstrijders gefusilleerd. Een gedenksteen bij de Oude Helenakerk in Aalten herinnert aan het leven van verzetsstrijders Gerrit Kleisen, Cees Ruizendaal en anderen.

In Aalten schrijft Kleisen een getuigenis over het verraad in Wernhout. Daarin ligt een opdracht: na de oorlog zal hij het verraad van Wernhout uitzoeken. In zijn getuigenis noemt hij namen van mogelijke verdachten. Jaren later besluit Gerrit Kleisen junior, die naar zijn vader is vernoemd, deze opdracht af te maken. Hij verdiepte zich in de verzetsgeschiedenis van zijn vader met behulp van een Joodse man, die de oorlog overleefde, materiaal uit archieven, en getuigenissen, fotoalbums en brieven die zijn moeder bewaard had. Hij onderzocht de rol van zijn vader in het verzet en het verraad in Wernhout.

In de lezing in de Koppelkerk vertelt de auteur hoe hij ertoe is gekomen het boek te schrijven en wie zijn vader was. Hij gebruikt hierbij ook beeldmateriaal uit films en TV-documentaires. De lezing vindt plaats in het kader van 75 jaar vrijheid, dat dit jaar wordt gevierd.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zaterdag 15 februari

Aanvang: 20.00 uur (inloop: 19.30 uur)

Entree: € 5,-

Reserveren: www.koppelkerk.nl