Lezing over de Summer of Love in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Ter ere van de expositie ‘De Club van 27’ met foto’s van onder andere Jim Morrison, Janis Joplin, en Jimi Hendrix, vindt op zaterdagavond 4 september een lezing over muziekfotografie en de Summer of Love plaats door Wim van Zon (Music Inspired Art) in de Koppelkerk in Bredevoort. De Summer of Love stond voor alles wat kenmerkend was voor de hippiecultuur: protest tegen de Vietnam-oorlog, doorbreken van seksuele taboes, afscheid van een kapitalistisch systeem en individuele vrijheid.

Summer of Love

De Summer of Love, die eigenlijk al begon in april 1967, stond voor alles wat kenmerkend was voor de hippiecultuur. San Francisco was het middelpunt en daar vond ook een muzikale revolutie plaats met bands als Jefferson Airplane en The Grateful Dead. Het leidde ook tot de oprichting van Rolling Stone Magazine, het tijdschrift dat voor de muziekfotografie van groot belang werd.

Muziekfotografie

Baron Wolman en Annie Leibowitz zijn de belangrijkste Rolling Stone-fotografen die de nieuwe popmuziek een gezicht gaven. Maar ook andere, veelal geëngageerde, fotografen veranderden vanaf 1967 de muziekfotografie. Over hen gaat het verhaal. Iedereen kent de musici, maar lang niet iedereen weet welke fotografen bijgedragen hebben aan het imago van popmusici die al of niet terecht Love & Peace uitstraalden. Wim van Zon, galeriehouder van Music Inspired Art, verzorgt de lezing.

Club van 27

Van 4 september tot en met 31 oktober toont de Koppelkerk in de bovenzaal een bijzondere tentoonstelling van De Club van 27: een groep rocksterren die allen op 27-jarige het leven lieten. Aanleiding voor deze expositie is dat Jim Morrison (The Doors) dit jaar 50 geleden de aarde verliet en het laatste lid van deze bizarre club, Amy Winehouse, dit jaar 10 jaar geleden overleed. In de bovenzaal van de Koppelkerk zijn unieke foto’s te zien van Brian Jones (Rolling Stones), Jim Morrison (The Doors), Jan Joplin, Jimi Hendrix, Kurt Cobain (Nirvana) en Amy Winehouse. De expositie kwam tot stand in samenwerking met Music Inspired Art en Glimlach Producties.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zaterdag 4 september

Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: € 12,50 (excl. ticketkosten)

Reserveren: www.koppelkerk.nl