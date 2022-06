Lezing over subsidies, fondsen, sponsoren en crowdfunding

BREDEVOORT – Je hebt een ontzettend mooi project of kunstwerk bedacht, maar hoe krijg je het financieel rond om het daadwerkelijk te kunnen uitvoeren? Er zijn ontzettend veel mogelijkheden om geld voor projecten te krijgen via subsidies, fondsen, sponsoren en door middel van crowdfunding. Op woensdag 6 juli tijdens de openbare Soosavond van het kunstenaarscollectief Breekijzer geeft Maaike van Steenis een lezing over hoe je dit het beste kunt aanpakken.

Aanvraagprocedure

Door de bezuinigingen in de culturele sector en overvraging van fondsen is het steeds lastiger geworden om financiering te vinden voor projecten. Het is daarom steeds belangrijker geworden om een fonds of subsidie te vinden die goed aansluit bij het project en om een kloppend projectplan in te dienen. Welke subsidies zijn er allemaal en voor welke soort activiteiten is er geld beschikbaar? Wat is er nodig voor een aanvraag en hoe gaat zo’n aanvraagprocedure in zijn werk? Welke informatie moet je sturen en op welke punten moet je goed letten? Van Steenis geeft tijdens de lezing op al deze vragen antwoord.

Maaike van Steenis

Maaike van Steenis is trainer en coach van kunstenaars en creatieve ondernemers. Ze leert hen hoe ze meer kunnen verdienen met hun werk. Ze is als adviseur betrokken bij verschillende adviescommissies en is docent aan het conservatorium ArtEz waar ze het vak ‘Fundraising’ geeft. Meer informatie is te vinden op www. succesvolondernemenalscreatief .nl

Breekijzer Soos

Iedere maand organiseert het Kunstenaarscollectief Breekijzer een Soos. Dit is een avond waarbij de kunst en het kunstenaarschap centraal staat. Elke avond heeft een ander thema; van een lezing van een bekende kunstenaar tot een bijeenkomst over beeldrechten. Kunstenaars uit de Achterhoek en over de grens zijn van harte welkom om elkaar tijdens deze avonden te ontmoeten.

Op woensdag 6 juli zal Maaike van Steenis om 19.30 uur een lezing houden over subsidies, sponsors en crowdfunding. De avond is voor iedereen toegankelijk. Aanmelden voor de openbare Soosavond over het financieren van projecten kan via www.koppelkerk.nl.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: woensdag 6 juli

Aanvang: 19.30 uur (zaal open: 19.00 uur)

Entree: vrije gift

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

