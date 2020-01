Lezing over voeding vanuit de vijf elementen

BREDEVOORT – Op donderdagavond 30 januari geeft Ellen Richardson een lezing over voeding gebaseerd op de vijf elementen. Richardson gaf eerder een vijftal boeken uit over de vijf elementen: metaal, water, hout, vuur en aarde. Maar de Chinese Vijf Elementenleer is ook van toepassing op ons eten. Want volgens de Oosterse geneeskunde begint een gezonde leefstijl bij gezonde en gebalanceerde voeding.

Samen met Sietske Nogueras schreef Ellen Richardson het kookboek ‘Gewoon lekker met de 5 elementen’, dat boordevol recepten staat, die stuk voor stuk ingrediënten bevatten uit alle vijf elementen. Dat betekent dat ieder gerecht in balans is, met een heilzame werking voor het orgaansysteem en het lichaam. De gerechten zijn makkelijk te bereiden en niet ingewikkeld qua receptuur.

Hoe werkt eten volgens de vijf elementen? Voedsel dat van nature bijvoorbeeld wat zuur is, zoals zuurkool, augurken, yoghurt en limoen, hoort bij het Hout-element. Maar ook tarwe, spelt en bulgur. Van nature zoete voeding, zoals noten, pompoen, aardappel en kokosmelk, behoort tot het Aarde-element. Maar ook dadels, vijgen, maïs en courgette. Bij het Vuur-element horen de bittere producten, bij het Water-element de zoute, en scherp of pittig voedsel valt onder het Metaal-element.

Vijf elementen-voeding vindt zijn oorsprong in de eeuwenoude kennis van de traditionele Chinese geneeskunde. Via het kookboek en de lezing willen Ellen en Sietske deze leer en de recepten voor iedereen toegankelijk maken. In alle gerechten zijn de vijf elementen vertegenwoordigd. Dit zorgt er automatisch voor dat de energiewaarde van het eten hoog is en daar reageert ons lichaam goed op. Het lichaam hoeft daardoor minder van de eigen levensenergie te verbruiken en dat vertaalt zich in meer vitaliteit.

Op donderdag 30 januari geeft Ellen een lezing over de achterliggende theorie van voeding vanuit de vijf elementen en zal Sietske een klein proeverijtje maken uit het boek. De toegang is gratis, maar reserveren wordt op prijs gesteld.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: donderdag 30 januari

Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: gratis

Reserveren: www.koppelkerk.nl