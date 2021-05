Lezing van multi-talent Ted van Lieshout

Deel dit bericht













BREDEVOORT – Op vrijdagavond 4 juni treedt auteur Ted van Lieshout op in het Literair Café van de Koppelkerk in Bredevoort. Hij schrijft zowel voor volwassenen als voor kinderen en sleepte diverse literaire prijzen in de wacht met zijn werk. De lezing vindt vanwege de corona-maatregelen plaats via livestream.

Alleskunner

Een waar multi-talent: dat is Ted van Lieshout (Eindhoven 1955). Hij is dichter, schrijver, beeldend kunstenaar en grafisch vormgever. Voor zijn kinderboeken ontving hij o.a. de Theo Thijssen-prijs, de staatsprijs voor jeugdliteratuur, de Zilveren Zoen voor zijn jongerenroman ‘Gebr.’, de Gouden Griffel voor zijn dichtbundel ‘Begin een torentje van niks’ en de Nienke van Hichtum-prijs voor ‘Zeer kleine liefde’. Op kinderboekengebied is Ted de laatste jaren vooral bekend van zijn prentenboekenserie over de kleuter ‘Boer Boris’.

De relatie van een kind met een volwassen man

In 2012 verscheen Van Lieshouts eerste roman voor volwassenen, ‘Mijn meneer’, in 2017 gevolgd door het veelgeprezen ‘Schuldig kind’. In deze twee autobiografische romans – die veel stof deden opwaaien – vertelt Ted van Lieshout het verhaal over de relatie met ‘mijn meneer’, die zich in zijn eigen jeugd afspeelde, en over de invloed die deze relatie had op zijn verdere leven.

Het belang van kunst

In 2020 verscheen de roman ‘Bloot’, waarin Van Lieshout vertelt over bloot in de kunst door de eeuwen heen, over privacy en preutsheid, over openheid en schaamte. In zijn meest recente boek is ‘Wat is kunst?’ belicht hij voor alle leeftijden wat kunst is en waarom het zo belangrijk voor ons is.

Sesamstraat en Klokhuis

Gedurende meer dan twintig jaar schreef Van Lieshout voor televisieprogramma’s als Sesamstraat en Het Klokhuis; tegenwoordig geeft hij lezingen over uiteenlopende onderwerpen, zoals kinderen & kunst, poëzie en leesbevordering. In de digitale lezing op 4 juni vertelt hij over zijn werk en inspiratie, over wat hem drijft en bezighoudt. Het tweede deel van de avond is gereserveerd voor interactie met het publiek.

Locatie: www.koppelkerk.nl

Datum: vrijdag 4 juni 2021

Aanvang: 20.00 uur

Entree: € 10,- (excl. ticketkosten)

Aanmelden: www.koppelkerk.nl