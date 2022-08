Liefde doen – Lezing Stine Jensen

BREDEVOORT – Op vrijdag 2 september komt Stine Jensen naar de Koppelkerk in Bredevoort voor een interactieve lezing over zelfliefde. Deze nazomer wordt in Bredevoort met een breed cultureel programma ‘De staat van de liefde’ nader onderzocht vanuit allerlei disciplines. Ook het actief deelnemen aan deze lezing is hier onderdeel van.

Stine Jensen is naast filosoof, schrijver programmamaker ook yoga-docent. Ze is bekend van verschillende televisieprogramma’s zoals ‘Dus ik ben’ (Omroep Human). Maar ook deed ze mee aan ‘Wie is de mol?’ en is ze een graag geziene gast in verschillende talkshows. Jensen schreef verschillende boeken, over mannelijkheid en vrouwelijkheid, emoties en identiteit en ook verschillende kinderboeken. In 2015 werd haar boek ‘Go East. Een filosoof reist door de wereld van yoga, mindfulness en spiritualiteit’, genomineerd voor beste spirituele boek.

Verbinding maken met jezelf en de ander

In de interactieve lezing zal Jensen dieper ingaan op de betekenis en herkomst van zelfliefde. Maar de avond is vooral gericht op ervaren en onderzoeken. Op praktische wijze onderzoekt de deelnemer de verbinding met zichzelf, en met de ander. Aandacht zal hier voor het sleutelbegrip vormen.

Breed liefdesprogramma in Bredevoort

De interactieve lezing over zelfliefde vindt vrijdagavond 2 september om 20.00 uur plaats in de Koppelkerk in Bredevoort. Het is onderdeel van het project ‘De staat van de liefde’ waarin culturele vrijplaats de Koppelkerk samen met Dorst Theater deze nazomer stilstaat hoe de liefde in de loop der tijd is veranderd. We zijn zelfstandiger en onafhankelijker van elkaar dan ooit na de pijlsnelle vooruitgang in de vorige eeuw door economische vooruitgang, ontkerkelijking, internet, emancipatie en technologie, maar wat zijn daarvan de gevolgen voor de liefde?

Tickets voor de lezing à € 12,50 (excl. ticketkosten) en de overige liefdesprogramma’s – theater, concert, tango, expositie en lezing van Frank Meester – kan via www.koppelkerk.nl/liefde.

Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door verschillende sponsors, de Gemeente Aalten, het Letterenfonds, het Lirafonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

