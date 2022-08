Liefdeslezing door Frank Meester

BREDEVOORT – Op vrijdagavond 19 augustus komt Frank Meester naar de Koppelkerk in Bredevoort voor een lezing over de huidige staat van de liefde. Frank Meester is filosoof, schrijft voor Filosofie Magazine, de Volkskrant en geeft les bij The School of Life in Amsterdam.

Heden ten dagen is de basis voor de liefdesrelatie vooral gelegen in het gevoel. Dat was een halve eeuw geleden wel anders. Toen gaven religie en economische belangen met name de doorslag bij het ja-woord. Welke consequenties heeft deze verandering gehad op onze kijk op de liefde? En hoe werken onze ideeën door in de verwachtingen die we van de liefde hebben? Dit zal in de lezing van Frank Meester worden verkend. Behalve ingaan op het heden zal hij ook een blik op de toekomst werpen: technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op zullen waarschijnlijk een grote invloed hebben op ons liefdesleven. Een relatie met een robot, is dat een reëel toekomstscenario?

Over Frank Meester

Van de hand van Frank Meester verschenen eerder verschillende boeken. Hij schreef een boek over ijdelheid – Zie mij – en samen met zijn broer Maarten Meester schreef hij over de geschiedenis van filosofie en religie. Onlangs verscheen zijn laatste boek Waarom we de wereld niet rond kunnen krijgen. Pleidooi voor inconsequentie, over de onmogelijkheid om consequent te zijn, hoe graag we dat ook zouden willen.

Breed liefdesprogramma in Bredevoort

De lezing vindt vrijdag 19 augustus om 20.00 uur plaats in de Koppelkerk in Bredevoort. Een ticket kost €10,- (excl. ticketkosten). De liefdeslezing is onderdeel van het project ‘De staat van de liefde’ waarin culturele vrijplaats de Koppelkerk samen met Dorst Theater deze nazomer met een breed cultureel programma stilstaat hoe de liefde in de loop der tijd is veranderd. We zijn zelfstandiger en onafhankelijker van elkaar dan ooit na de pijlsnelle vooruitgang in de vorige eeuw, die ruim baan gaven aan zelfverwezenlijking, economische vooruitgang, ontkerkelijking, internet, vrouwenemancipatie en de pil, maar zijn daarvan de gevolgen voor de liefde? Tickets voor de lezing van Frank Meester en de overige liefdesprogramma’s – theater, tango, workshop, expositie en concert- zijn verkrijgbaar via www.koppelkerk.nl/liefde.

