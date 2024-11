Literair Café: Anneloes Timmerije – Evenwicht tussen spreken en zwijgen

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

BREDEVOORT – Anneloes Timmerije is op 22 november te gast in het Literair Café in de Koppelkerk. Haar roman De mannen van Maria maakte diepe indruk op velen, waaronder actrice Anna Drijver. Drijver liet het boek van Timmerije bewerken tot een indringende solovoorstelling, die op 14 december in Theater Amphion te zien zal zijn.

Waanzinnig en waargebeurd

“Iedereen kent Michiel de Ruyter en Jan Pieterszoon Coen, maar van de vrouwen uit die tijd hebben we geen idee,” aldus Anna Drijver. In De mannen van Maria vertelt Anneloes Timmerije het fascinerende, waargebeurde verhaal van een vrouw die in 1625 als ‘baarmoeder’ naar Batavia werd gestuurd. Daar nam zij het heft in eigen handen zoals geen vrouw voor haar deed, en keerde terug als een van de rijkste inwoners van de Republiek. Het is een uitzonderlijk historisch verhaal, doorspekt met thema’s die vandaag de dag nog steeds relevant zijn.

Veelzijdig auteur

Anneloes Timmerije (1955) begon haar carrière in de dagbladjournalistiek. Naast romans en verhalen schrijft zij ook non-fictie, zoals Gemengde gevoelens, erfenis van twee culturen, over het leven tussen de Nederlandse en Indische werelden. Door toeval raakte ze betrokken bij de productie van de film Gordel van Smaragd en schreef ze Indisch zwijgen, een verslag van het herontdekken van het land van herkomst. In 2006 won zij de Vrouw & Kultuur Debuutprijs voor haar verhalenbundel Zwartzuur. Het juryrapport prees haar “evenwicht tussen spreken en zwijgen” en haar “prachtige, ingetogen stijl”.

Uit De mannen van Maria:

“We gingen om te baren, verscheept op bestelling van de heren ginds, zeven meisjes die vaak nog niet eens waren gekust.”

Praktische informatie

Locatie : Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort Datum : 22 november 2024

: 22 november 2024 Aanvang : 20:00 uur (deuren open om 19:30 uur)

: 20:00 uur (deuren open om 19:30 uur) Entree : €10 in de voorverkoop (excl. servicekosten), €12,50 aan de deur

: €10 in de voorverkoop (excl. servicekosten), €12,50 aan de deur Aanmelden: www.koppelkerk.nl/agenda

Meer informatie is te vinden via www.koppelkerk.nl of per e-mail via info@koppelkerk.nl.

