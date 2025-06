Literair Café Bredevoort brengt ode aan het dialect met ‘Een aovond in ’t plat’

BREDEVOORT – De Koppelkerk organiseert op vrijdag 27 juni een bijzondere editie van het Literair Café: Een aovond in ’t plat. Een avond vol streektaal, muziek, poëzie en verhalen, waarin het Nedersaksisch – en in het bijzonder het Achterhoeks – centraal staat. Bekende streektaalsprekers als Jan Ottink, Betty Wassink, Ankh Gussinklo en Joop Hekkelman zorgen voor een gevarieerd en warm programma.

Het dialect is voor veel Achterhoekers de taal van thuis. Maar het is méér dan dat: het is cultuur, identiteit en verbinding. Op deze avond wordt duidelijk hoe rijk en veelzijdig het Nedersaksisch is, ondanks dat het geen uniforme spelling kent. De sprekers nemen het publiek mee in de kracht, schoonheid en emotie van het dialect.

Muziek en verhalen uit de streek

Zanger en streektaalicoon Jan Ottink viert dit jaar het 35-jarig bestaan van zijn band. Hij zingt eigen nummers in het Twents-Achterhoekse dialect en staat bekend om zijn geëngageerde, romantische en soms humoristische teksten. Naast optredens op o.a. de Zwarte Cross verzorgt hij in september een jubileumconcert in Schouwburg Amphion in Doetinchem.

Betty Wassink, opgegroeid in het Winterswijks, leidt de avond in goede banen. Ze deelt haar liefde voor streektaalmuziek en ervaring met verschillende dialecten die ze opdeed als campingeigenaar en radiomaker.

Ankh Gussinklo uit Lintelo draagt persoonlijke en poëtische dialectteksten voor, terwijl Joop Hekkelman uitlegt hoe je dialect leert spreken én schrijven. Hekkelman is actief als schrijver, docent en redacteur van streektaalblad De Moespot.

Praktische informatie

📍 Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

📅 Datum: vrijdag 27 juni 2025

🕗 Aanvang: 20.00 uur (deuren open vanaf 19.30 uur)

🎟️ Toegang: €15 (voorverkoop), €17,50 (aan de deur)

🔗 Tickets en info: www.koppelkerk.nl/agenda

Voor vragen: info@koppelkerk.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in