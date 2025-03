Literair Café Bredevoort: Ilse Josepha Lazaroms te gast

BREDEVOORT– Op vrijdag 28 maart 2025 is auteur en wetenschapper Ilse Josepha Lazaroms te gast in het Literair Café van de Koppelkerk. Historica Laurien Crump interviewt haar over haar roman Elders, een intiem en gelaagd verhaal over alleenstaand moederschap, vrouw-zijn en de zoektocht naar een thuis.

Over Elders

In Elders reflecteert de hoofdpersoon op haar bewogen leven na twintig jaar in acht landen en negen steden te hebben gewoond. Tussen de dozen die haar hele bestaan omhullen, opent ze er slechts enkele. Een Noorse trui uit het verleden brengt een stroom aan herinneringen op gang en confronteert haar met haar keuzes en alles wat ze achterliet. De roman, geprezen om zijn subtiele en krachtige stijl, raakt thema’s die het persoonlijke overstijgen.

NRC schreef over het boek:

“Elke zin is geladen, elk woord afgewogen. Het resultaat is een tedere vertelling waarin alles op zijn plek valt.”

Over de auteur

Ilse Josepha Lazaroms (Gouda, 1979) studeerde Genderstudies in Utrecht en promoveerde in Joodse studies in Florence. Ze woonde onder meer in Boedapest, Jeruzalem, Oslo en New York en woont nu met haar dochter in Amsterdam. Haar debuut Duet verscheen in 2021. Daarnaast schrijft ze over vertaalde literatuur voor De Groene Amsterdammer en de Nederlandse Boekengids.

Praktische informatie

📍 Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

📅 Datum: 28 maart 2025

⏰ Aanvang: 20:00 uur (deuren open 19:30 uur)

🎟 Entree: €12,50 (voorverkoop) / €15,- (aan de deur)

📩 Aanmelden: koppelkerk.nl

Meer informatie: www.koppelkerk.nl | info@koppelkerk.nl

