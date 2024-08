Literair Café: Falke & Wilbrink in gesprek

BREDEVOORT – Eind 2023 pende Meindert Bussink de woorden: ‘In de afgelopen jaren rezen beide sterren van [deze] Ulftse schrijvers Jonah Falke (1991) en Gijs Wilbrink (1984) snel. Ze waren eerst fanatieke muzikanten, maar inmiddels kennen meer mensen hen van hun beeldende teksten.’ Het mooie gesprek dat werd gepubliceerd in Gelderse Post krijgt een live vervolg in de Koppelkerk. Verwacht een boeiend gesprek waarin muziek, boeken, de Achterhoek en misschien wel AI aan de orde zullen komen.

Jonah Falke (1991) werd geboren in Ulft en studeerde fine art painting aan ArtEZ, Enschede. Hij exposeerde in binnen- en buitenland en maakte als frontman van de band Villa Zeno de plaat Self Made Woman (2014). In 2016 verscheen zijn debuutroman Bontebrug. In 2019 De mooiste vrouw van de wereld. In 2020 Dagboek uit Zundert (non-fictie). In 2022 Van armoede (non-fictie). In 2023 De geschiedenis van mijn sok. Hij schrijft reportages, columns en essays voor o.a. Vrij Nederland, De Volkskrant, Het Financiële Dagblad, De Gelderlander en VPRO Nooit meer slapen.

Gijs Wilbrink (Doetinchem, 1984) is schrijver, muzikant en podcastmaker. In zijn debuutroman De Beesten (november 2022) volgen we de jonge feministe Isa Keller die terugreist naar het Achterhoekse grensdorp van haar jeugd om haar vermiste vader te zoeken. Het is een roman over familie en afkomst, stad en platteland, religie en activisme, kunst en punk en motorcross. De Beesten werd genomineerd voor de Boekhandelsprijs en lovend ontvangen door recensenten in landelijke kranten, dit jaar verschijnen vertalingen in het Duits en in het Spaans. In 2024 schreef hij met Strangwater een bijdrage aan de mooie reeks literaire wandelboeken Terloops. Strangwater gaat over een wandeling langs de Oude IJssel – de controversiële grens tussen Liemers en Achterhoek. Wat moeten we eigenlijk met die grenzen? En waar loop je zelf regelmatig tegenaan, fysiek en mentaal? Als frontman van de bands Tenement Kids en Zero Zero Zero maakte Wilbrink meerdere albums en toerde hij door binnen- en buitenland.

Praktische informatie

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: 23 augustus 2024

Aanvang: 20:00 (deuren open 19:30)

Entree: €10 vvk (excl. servicekosten), €12,50 prijs aan de deur

Aanmelden: www.koppelkerk.nl/agenda

Meer informatie:

info@koppelkerk.nl