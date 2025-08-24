Literair Café: Graa Boomsma over 75 jaar Vijftigers

BREDEVOORT – Het Literair Café van de Koppelkerk ontvangt op zondag 7 september schrijver en biograaf Graa Boomsma. Hij vertelt over de invloedrijke literaire beweging van de Vijftigers, naar aanleiding van zijn nieuwste boek “Breken is bouwen – 75 jaar Vijftigers”.

De Vijftigers – met namen als Lucebert, Schierbeek, Kouwenaar, Claus en Campert – zetten zich fel af tegen de traditionele poëzie van voor de oorlog. Hun experimentele werk werd aanvankelijk bestempeld als wartaal en gekladder, maar groeide uit tot een literaire doorbraak die de Nederlandse poëzie blijvend veranderde.

Boomsma (1953) schreef een omvangrijke literatuurgeschiedenis over deze beweging. Volgens de Volkskrant laat hij zien “dat op de doorbraak die de Vijftigers forceerden de toekomst van de Nederlandse poëzie is gebouwd.”

Het Literair Café vindt deze keer in de middag plaats en wordt muzikaal omlijst. “Als we de Vijftigers willen bespreken, dan moeten we het wel een beetje anders doen,” aldus de organisatie.

📅 Zondag 7 september 2025, 15.00 – 17.00 uur (inloop 14.30 uur)

📍 Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

💶 €12,50 (voorverkoop), €15 (aan de deur)

🔗 www.koppelkerk.nl/agenda

