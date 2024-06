Literair Café: Judith Koelemeijer over Etty Hillesum

BREDEVOORT – ‘Vooruit dan maar! Dit wordt een pijnlijk en haast onoverkomelijk moment voor mij: het geremde gemoed prijsgeven aan een onnozel stuk lijntjespapier. De gedachten zijn soms zo klaar en helder in het hoofd en de gevoelens zo diep, maar opschrijven, dat wil nog niet. In hoofdzaak is het geloof ik schaamtegevoel’.

Dagboeken

Zo begint het dagboek van de wereldberoemde Joodse schrijfster Etty Hillesum (1914-1943), die een kort en intens leven leidde. Judith Koelemeijer deed de afgelopen jaren diepgravend onderzoek en werpt een nieuw licht op deze bijzondere vrouw in de in 2022 verschenen biografie ‘Etty Hillesum, het verhaal van haar leven’. Het boek leest als een meeslepende roman. De dagboeken en brieven van Hillesum spreken alom nog steeds onverminderd tot de verbeelding. Maar wie was deze vrouw eigenlijk? Daarover vertelt Judith Koelemeijer graag meer op 28 juni.

Familiegeschiedenis

Judith Koelemeijer (1967) is auteur en journalist. Met haar debuut, ‘Het zwijgen van Maria Zachea’, haar familiegeschiedenis, verwierf Judith Koelemeijer in 2001 direct bekendheid. Ze won het Gouden Ezelsoor/best verkochte literaire debuut, de NS Publieksprijs én de Zaanse Cultuurprijs. Ook haar volgende boeken, ‘Anna Boom’ (2008) en ‘Hemelvaart – Op zoek naar een verloren vriendin’ (2013), werden bestsellers. ‘Anna Boom’ vertelt het verhaal van de tweeëntwintigjarige Anna die in 1942 op de trein naar Boedapest stapt: ze wil weg. Het is het begin van een uitzonderlijk leven. ‘Hemelvaart’ reconstrueert ze de plotselinge dood van haar jeugdvriendin Annette en is daarmee haar meest autobiografische boek.

Judith Koelemeijer bleef dicht bij de teksten van Etty Hillesum. Daarmee schreef zij een sublieme biografie van de joodse jonge vrouw die het lot van haar volk wilde, nee, móest delen. − Maaike Meijer in De Groene Amsterdammer

Praktische informatie

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: Vrijdag 28 juni 2024

Aanvang: 20:00, deur open 19:30

Entree: €10 vvk (excl. servicekosten), € 12,50 aan de deur

Aanmelden: www.koppelkerk.nl/agenda

