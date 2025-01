Literair Café: Judith Visser te gast in Bredevoort

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

BREDEVOORT – Schrijfster Judith Visser is op vrijdag 24 januari te gast in het Literair Café van de Koppelkerk. Tijdens deze avond staat haar nieuwste roman “Het meisje met de halve ster” centraal, een aangrijpend verhaal over vriendschap en overleving in een donkere periode uit de geschiedenis.

Het meisje met de halve ster

Judith Visser beschrijft in deze roman het verhaal van Debra, een jonge vrouw die probeert te overleven in de natuur terwijl ze op de vlucht is voor Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Parallel hieraan volgt het boek de jonge wolf Chaver, die eveneens op de vlucht is na een bombardement op Diergaarde Rotterdam. Hun levens kruisen elkaar, en een bijzondere vriendschap ontstaat in deze uitdagende tijd. Het boek heeft al vele lezers diep geraakt.

Het Nederlands Dagblad noemde de roman:

“Prachtig ontroerend… een schitterende aanrader!”

Openhartig over autisme

Judith Visser, bekend van de romans Zondagskind en Zondagsleven, schrijft openhartig over haar leven met autisme. Met Zondagskind won ze de Hebban Literatuurprijs. Ook in haar persoonlijke leven speelt rust en structuur een grote rol, waarin haar drie wolfhonden een belangrijk onderdeel zijn. Een van haar honden zal haar ook tijdens het Literair Café vergezellen om haar te ondersteunen.

Nieuwe roman in de maak

Tijdens het Literair Café zal Judith ook vooruitblikken op haar volgende boek, “Zondagskracht”, het derde deel in de reeks over Jasmijn Vink. Deze roman verschijnt in het voorjaar van 2025 en beschrijft hoe Jasmijns zorgvuldig opgebouwde, prikkelarme oase wordt bedreigd door onverwachte invloeden van buitenaf.

Praktische informatie

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort Datum: Vrijdag 24 januari 2025

Vrijdag 24 januari 2025 Aanvang: 20:00 uur (deuren open vanaf 19:30 uur)

20:00 uur (deuren open vanaf 19:30 uur) Entree: €12,50 in de voorverkoop, €15 aan de deur

€12,50 in de voorverkoop, €15 aan de deur Aanmelden: www.koppelkerk.nl/agenda

Mis deze unieke avond met een van de meest aansprekende auteurs van Nederland niet! Voor meer informatie kunt u terecht op www.koppelkerk.nl of mailen naar info@koppelkerk.nl.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.