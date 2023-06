Literair Café met Hanna Bervoets: gevoel voor de tijdgeest & menselijke relaties

BREDEVOORT – In 2021 schreef Hanna Bervoets het Boekenweekgeschenk ‘Wat wij zagen’. Dat was een mooie aanleiding om haar uit te nodigen voor het Literair Café bij de Koppelkerk. Het bezoek werd in verband met coronamaatregelen steeds uitgesteld, maar op vrijdag 23 juni is het dan toch zo ver.

Hanna Bervoets (1984, Amsterdam) is schrijver, essayist en scenarist. Zij publiceerde diverse romans, verschillende scenario’s, toneelstukken, korte verhalen en essays. Zij geeft hierin blijk van haar gevoel voor de tijdgeest. Overduidelijk bleek dat in het coronajaar 2020: kort daarvoor, in 2019, was Bervoets’ zevende roman verschenen, ‘Welkom in het rijk der zieken’. In deze roman staat de chronisch zieke Clay centraal. Hij komt in contact komt Marla, die eveneens lijdt aan een chronische aandoening. Bervoets, die zelf een bindweefselaandoening heeft, wil in deze roman bewust niet ingaan op ziektes die slechts tijdelijk zijn: de hoofdpersoon moet leren leven met zijn aandoening.

Die herkenbaarheid is ook al te vinden in Bervoets roman ‘Alles wat er was’ (2013). Acht personages in een gebouw komen in een lock-down terecht nadat er een explosie te horen is geweest. De roman opent met de vraag wie de ontstane situatie als eerste ‘de nieuwe situatie’ ging noemen. De formulering doet direct denken aan het jargon van de corona-persconferenties. Het ‘nieuwe normaal’ is bij Bervoets vooral beklemmend. Haar romanpersonages zijn geen individuen die alleen op de wereld staan. Uiteindelijk is dat een terugkerend motiefin haar werk. Ook Bervoets’ bekroonde verhalenbundel ‘Een modern verlangen’ (2021) draait om menselijke relaties: tussen geliefden, vrienden, maar ook tussen mens en dier, ouder en kind, mens en ding. De bundel won in 2022 de J.M.A. Biesheuvelprijs voor de beste verhalenbundel van het jaar.

Tijdens het Literair Café op 23 juni zal Bervoets worden geïnterviewd over deze belangrijke en herkenbare thema’s.

Praktische informatie

Literair Café met Hanna Bervoets over thema’s als menselijke relaties en ziekte.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 23 juni 2023

Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: vvk €10 (excl. servicekosten), aan de deur €12,50

Aanmelden: & tickets: www.koppelkerk.nl

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl