Literair Café met Simone Atangana Bekono

BREDEVOORT – Op vrijdagavond 25 juni is schrijfster Simone Atangana Bekono te gast in het Literair Café van de Koppelkerk. Ze dacht in de schaduw te debuteren met haar roman ‘Confrontaties’, maar haar debuut werd direct genomineerd voor de Libris Literatuurprijs 2021. Simone zal vertellen over haar leven en werk. De avond is zowel live bij te wonen in de Koppelkerk, als via livestream te volgen.

Simone Atangana Bekono (1991) groeide op in het Brabantse dorp Dongen, als dochter van een Kameroense immigrant en een Nederlandse moeder. Ze bezocht het gymnasium in Oosterhout en studeerde in 2016 af aan Kunstacademie ArtEZ in Arnhem met de dichtbundel ‘hoe de eerste vonken zichtbaar waren’, die werd bekroond met de Poëziedebuutprijs Aan Zee. In 2019 ontving ze het Charlotte Köhler Stipendium en werd ze door de Volkskrant uitgeroepen tot één van de literaire talenten van 2020. Confrontaties, haar debuutroman, werd genomineerd voor de Libris Literatuurprijs 2021.

Confrontaties

De roman vertelt het verhaal van een zwarte, 16-jarige Salomé die in een jeugddetentiecentrum terechtkomt nadat zij twee klasgenoten heeft mishandeld. Op school wordt ze gepest en voelt ze zich een buitenstaander. Hoewel de roman diverse gelijkenissen vertoont met het eigen leven van Simone Atangana Bekono, is ‘Confrontaties’ geen autobiografische roman. In de verhalen die ze na haar afstuderen koortsachtig begon te schrijven, kwam steeds duidelijker een stem naar voren van een jong meisje. Harde, oordelende staccato zinnen. De stem maakte de schrijfster nieuwsgierig. Daaruit ontstond het hoofdpersonage Salomé.

Geen les voor de witte mens

Hoewel Simone Atangana Bekono met haar werk een snaar wil raken bij de lezer, is ‘Confrontaties’ geen les voor de witte mens. ‘Ik verzet me tegen de reductie van de boodschap. Ik vind dat ik als zwarte schrijver die een sociale roman heeft gepubliceerd kan zeggen: ik wil het over mijn literaire kwaliteiten hebben. De manier waarop gesprekken over identiteit en kleur worden gevoerd zijn vaak op het randje van onintelligent,’ aldus de schrijfster in een interview in de Volkskrant.

Hoe is het leven van een buitenstaander?

‘Confrontaties’ is met een scherpe toon geschreven. De woede en beklemming van Salomé en andere jeugddelinquenten spatten van de regels af. Wat doet het me je om je voortdurend een buitenstaander te voelen en te worden gekleineerd? Naast haar persoonlijke ervaringen, kon Simone Atangana Bekono putten uit diverse openhartige en kwetsbare gesprekken die ze had met jongeren die in detentie zaten. ‘Salomé zoekt contact via strijd. Ze kan aanvankelijk alleen maar door agressie en rebellie communiceren. Zo strak gespannen is ze. Dat hoorde ik ook wel van jongeren die in detentie hadden gezeten: de eerste tijd kan er nog heel veel verzet zijn. Zij zoekt de confrontatie.’

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 25 juni

Aanvang: 20.00 uur (inloop: 19.30 uur)

Entree: € 12,50 zaalticket / € 10,- livestream

Tickets: www.koppelkerk.nl