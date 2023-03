Literair Café: Stéphanie Hoogenberk, ‘We hebben het over je gehad’

BREDEVOORT – Vrienden maken, hebben en houden: het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar wat als het niet meer werkt? Als je klaar bent met een liefdesrelatie, dan maak je het uit, maar hoe doe je dat bij een vriendschap? Op 24 maart vertelt schrijfster en columnist Stéphanie Hoogenberk in het Literair Café openhartig over haar vriendschappen naar aanleiding van haar debuut ‘We hebben het over je gehad’.

In het boek tekent ze zes ervaringen met vriendschappen op. Hoogenberk vindt vriendschap enorm belangrijk– net zo belangrijk als liefde – en toch horen we er minder vaak verhalen over. ‘We hebben het over je gehad’ is dan ook geen aaneenschakeling van lofzangen op ideale vriendengroepen en eeuwige vertrouwensbanden; het gaat juist ook overafgunst, ergernissen en het beëindigen van vriendschap. Een vriendschap die ‘uitgewerkt’ is, bloedt doorgaans dood, maar in één geval pakte Hoogenberk de telefoon om ‘het uit te maken’. Hoe pakte ze dat aan? En hoe voelt het als iemand jou niet meer als vriend wil? Bestaat er zoiets als vriendschapsverdriet? Wat is er eigenlijk nodig voor een goede vriendschap? Hoewel het onderwerp serieus en soms ook pijnlijk is, valt er in ‘We hebben het over je gehad’ heel wat te lachen. Hoogenberk gaat met humor en zelfspot in op vragen en situaties in die maar al te herkenbaar zijn voor iedereen met vrienden en iedereen die zelf vriend is – wij allemaal.

Stéphanie Hoogenberk (1985) schreef voor onder meer Volkskrant Magazine en Het Parool. Tegenwoordig schrijft ze reportages voor Hard gras en Quote en is ze columnist bij LINDA. ‘We hebben het over je gehad’ is haar debuutroman.

Praktische informatie

Literair Café met Stéphanie Hoogenberk: We hebben het over je gehad

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 24 maart 2023

Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: voorverkoop €10 (excl. servicekosten), aan de deur €12,50

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

