Live Poets Society treedt op bij Koppelsessies

BREDEVOORT – Op zondagmiddag 22 maart verwelkomt de Koppelkerk het duo Live Poets Society in de Koppelsessies: de laagdrempelige zondagmiddagconcertjes in het Boekencafé. Een vrije gift voor de muzikanten wordt op prijs gesteld.

Live Poets Society is een duo ervaren muzikanten dat elkaar heeft gevonden in de jacht op het perfecte liedje. Toetsenist/fluitist Peter Holen en zanger/gitarist JeeWee Donkers nemen de luisteraar mee op hun muzikale zoektocht naar de beste sfeer om hun verhalen en bespiegelingen over te kunnen brengen. Die sfeer kan steeds weer anders zijn, afhankelijk van publiek, toevallig voorhanden instrumenten en de stand van de petten van de beide heren.

De zoektocht leverde tot op heden twee studioalbums op: “Square One” (2012) en “The Road Ahead” (2015), het derde “Roots & Changes” is net vers uitgekomen. Waar het debuut werd gekenmerkt door een seventies popsfeer en op het tweede album een breed palet aan roots- en folkinvloeden werd geëtaleerd, is Live Poets Society met hun derde album Roots & Changes weer terug op het popformat: compacte songs met melodieën die je dagen later nog in je achterhoofd terugvindt. En dan nog dit: de groove is helemaal terug, mede doordat voor het leeuwendeel van de songs gebruik werd gemaakt van dezelfde dampende ritmesectie: drummer Ronald Voskens en bassist Martin Duarte Favaro uit het Spaanse Sitges.

Toch is de inspiratiebron van Live Poets Society dezelfde gebleven: het leven zelf in al zijn kleuren en verschijningen. En dat varieert van kleine persoonlijke bespiegelingen als de terugkeer naar je geboortegrond (Roots) tot universele emoties (Forgive, met de engelachtige zang van Joanna Chapman Smith) en grote maatschappelijke thema’s als verslaving (Feed the Beast) en vluchtelingenproblematiek (Tomorrow We’ll Be Gone en Comfort Food). Maar zoals we van de Poets gewend zijn: ieder liedje heeft zijn eigen verhaal, en is voorzien van een bijpassende atmosfeer.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zondag 22 maart

Tijd: 15.00 – 17.00 uur

Entree: vrije gift