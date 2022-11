Meet the artist: Jaap de Jonge

BREDEVOORT – Tot en met zondag 27 november is het grafische werk en een installatie van Jaap de Jonge te zien in de bovenzaal van de Koppelkerk. Op zondag 27 november is De Jonge vanaf 13.00 uur aanwezig om met bezoekers in gesprek te gaan over zijn werk.

Jaap de Jonge

Jaap de Jonge maakt werk geïnspireerd op de natuur, politiek maatschappelijke onderwerpen maar ook door het intuïtief reageren op vlekken en andere toevalligheden die zich vanuit het werken met inkt en het drukken aandienen.

Hij maakt gebruik van technieken als het maken van houtsnedes met meerdere drukgangen en drukvormen gesneden uit rubberfolie. Daarnaast heeft De Jonge een grote collectie van zelfgemaakte stempels die gebruikt worden in combinatie met het tekenen en het drukken.

Al zijn werk getuigt van een persoonlijke visie op de werkelijkheid. Met zijn werk geeft hij commentaar of een antwoord op die werkelijkheid. Dit doet hij soms door de betrekkelijkheid ervan te laten zien, door het functioneren ervan bloot te leggen of door bepaalde aspecten van die werkelijkheid uit te vergroten en te intensiveren om de schoonheid ervan te tonen.

Praktische informatie

De Koppelkerk is geopend van vrijdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Naast de expositie van Jaap de Jonge is er in de kerkzaal de tentoonstelling ‘Mystiek licht’ te zien. Het thema ‘Mystiek licht’ is vormgegeven door zeven kunstenaars, die sinds 2019 samen opereren onder de naam Rende7vous. Ze zijn bijna allemaal werkzaam in de Achterhoek en werken in verschillende disciplines: schilderen, fotograferen, beeldhouwen en installeren. Om 14.00 en 15.00 uur wordt er een rondleiding door de expositie gegeven. De entree van de Koppelkerk bedraagt € 6,- (inclusief kop koffie of thee).

