Meet the artist: Joke Oltheten

BREDEVOORT – Zondagmiddag 11 juli is textielkunstenares Joke Oltheten aanwezig in haar expositie in de Koppelkerk om in gesprek te gaan met bezoekers. In de bovenzaal van de Koppelkerk exposeert zij met bijzondere textielcollages.

Door veelvuldig experimenteren bereikte kunstenares Joke Oltheten uiteindelijk een vorm die haar in staat stelde driedimensionaal met textiel te werken. Een persoonlijke emotie is vaak het startsein van haar werk. De emotie roept een kleurrijk beeld op dat ze wil vastleggen. In haar werk zijn elementen te herkennen die realistisch zijn. Vaak plaatst ze die elementen in een andere context zodat ze een extra lading krijgen. Ook de natuur geldt als een belangrijke inspiratiebron.

Joke Oltheten is al sinds haar twintigste bezig met het maken van textielobjecten. De van oorsprong analiste in de medische microbiologie, schoolde zich in de avonduren om tot docent textiele werkvormen en volgde opleidingen tot kostumière en coupeuse. Tot 2018 was ze werkzaam als docent aan het Rijnijssel in Arnhem op de afdeling Fashion & Design Support. Ze gaf les in naaitechnieken en patroontekenen.

Naast de expositie van Joke Oltheten is er in de kerkzaal van de Koppelkerk de expositie ‘Zonder verbeelding is er niets’ te bezoeken van Henk Visser. Er vindt een rondleiding door de expositie plaats om 14.00 en 15.00 uur

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zondag 11 juli

Tijd Meet the artist: 13.00 – 17.00 uur

Entree Koppelkerk: € 6,- incl. kop koffie/thee to go

Reserveren: www.koppelkerk.nl