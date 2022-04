Meet the artist met Hans en Anja Sennema in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Tot en met zondag 10 april zijn de schilderijen, houtsneden, monotypes en tekeningen van het kunstenaarsechtpaar Sennema te zien in de Koppelkerk. Op zondag 10 april zijn Hans en Anja Sennema vanaf 13.00 uur aanwezig om in gesprek te gaan met bezoekers over hun werk.

Hans Sennema

Het startpunt van het werk van kunstenaar Hans Sennema is de realiteit. Vervolgens probeert hij de werkelijkheid naar zijn hand te zetten met verschillende technieken. Zo maakt hij houtsneden, tekeningen, schilderijen en combinaties hiervan.

In al zijn werk speelt de compositie, met name de Gulden Snede, een belangrijke rol. Hiermee probeert hij door middel van “trial and error” tot dynamische en toch evenwichtige werken te komen, waarbij verstand, gevoel, harmonie en disharmonie in balans zijn.

Anja Sennema

Het uitgangspunt van Anja Sennema haar beeldende werk zijn haar eigen teksten en gedichten. Ze laat zich leiden door begrippen als tijd en ruimte en probeert deze vorm te geven door ze om te zetten in woorden en beelden. Dit leidt tot een compositie waar beeld en woord samenkomen.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: 10 april 2022

Tijd: 13.00 – 17.00 uur

Entree Koppelkerk: € 6,- incl. kop koffie/thee

