Meet Up Achterhoek over de rol van werk in onze samenleving

BREDEVOORT – De Achterhoek staat breed bekend om zijn arbeidsethos. Waarom speelt werk eigenlijk zo’n belangrijke rol in onze samenleving? En kan dat ook anders? Hoe zou onze wereld eruitzien als werk een wat minder prominente rol zou spelen? In de Meet Up Achterhoek op donderdagavond 16 juni gaan we met interessante gasten en met elkaar in gesprek over de huidige én de gewenste rol van werk in onze samenleving.

Ooit iemand op zijn sterfbed horen zeggen: ‘Had ik maar meer gewerkt in mijn leven?’ Waarschijnlijk niet. Eerder betreuren we dat we niet meer tijd besteedden aan familie, vrienden, hobby’s en persoonlijke ontwikkeling. Hoe kan het dan toch dat in onze samenleving werken vaak op één staat? Zeker in de Achterhoek, die zo bekend staat om zijn arbeidsethos. Waarom hechten wij zo aan werk? En hoe komen we tot een gezonde balans?

Toekomstbeeld van minder werken

Rond 1930 deed econoom Keynes een voorspelling. In 2030 zou de mens geconfronteerd worden met zijn grootste uitdaging ooit. Wat zou hij aan moeten met de zeeën van vrije tijd die hij had? Keynes schatte dat door de technologische vooruitgang onze levensstandaard in 2030 verviervoudigd moest zijn en we nog maar 15 uur hoefden te werken. Ook één van de aartsvaders van Amerika – Benjamin Franklin – had honderd jaar eerder al voorspeld dat vier uur per dag werken ooit genoeg moest zijn.

Stress, burn-out en de komst van de geluksmanager

Noch Keynes, noch Franklin had waarschijnlijk zien aankomen dat stress op het werk beroepsziekte nummer één zou zijn vandaag. Meer dan een miljoen mensen per jaar loopt het risico op een burn-out. Mede om deze schrikbarende cijfers richten steeds meer bedrijven en organisaties zich op het welzijn van hun medewerkers. België voerde recentelijk, in navolging van Frankrijk, het recht op een vierdaagse werkweek in met behoud van loon. En diverse organisaties hebben inmiddels een ‘geluksmanager’ aangesteld die zich richt op het werkgeluk en welzijn van medewerkers.

In gesprek met inspirerende gasten

Werken we om te leven? Of leven we om te werken? Het is tijd om de rol van werk – ook in de Achterhoek – eens kritisch onder de loep te nemen. Dit doen we op donderdag 16 juni in de Meet Up Achterhoek met verschillende inspirerende gasten in culturele vrijplaats de Koppelkerk in Bredevoort. De avond begint om 19.30 uur en is zowel in de zaal als via livestream te volgen. Aanmelden kan via www.meetup-achterhoek.nl.

Over Meet Up Achterhoek

Meet Up Achterhoek is een samenwerkingsverband tussen Achterhoek Ambassadeurs, culturele vrijplaats de Koppelkerk, gespreksleider Esther Ruesen en betrokken burgers die willen aanhaken. Meet Up Achterhoek wil het constructieve gesprek bevorderen tussen overheid, ondernemers en burgers om samen aan de slag te gaan met de vraagstukken van nu.

