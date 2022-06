Meet Up Achterhoek over werkgeluk

BREDEVOORT – De Achterhoek staat breed bekend om zijn werklust. Maar hoe creëren we een gezonde balans tussen werk en privé? Is onze kijk op werk veranderd in de loop der jaren? In tijden waarin stress en burn-out beroepsziekte nummer één zijn, gaan we in Meet Up Achterhoek op donderdagavond 16 juni in de Koppelkerk samen met interessante gasten in gesprek over de huidige én de gewenste rol van werk in ons leven.

Ooit iemand op zijn sterfbed horen zeggen: ‘Had ik maar meer gewerkt in mijn leven?’ Waarschijnlijk niet. Eerder betreuren we dat we niet meer tijd hebben besteed aan familie, vrienden, hobby’s en persoonlijke ontwikkeling. Wat vinden we belangrijk in ons werk en hoe creëren we een gezonde balans tussen werk en privé?

Veranderde kijk op werk

We leven in tijden van transitie. Op veel vlakken zijn zaken in onze samenleving aan het kantelen. Zo ook onze kijk op werk. De oudere generaties, die de oorlog hebben meegemaakt en armoede hebben gekend, zijn en waren vooral gericht op hard werken en stabiliteit. Terwijl de jongere generaties, die opgegroeid zijn met meer welvaart, vooral op zoek zijn naar betekenisvol werk dat een bijdrage levert aan de maatschappij, naar meer flexibiliteit en naar persoonlijke ontwikkeling. Is de werkvloer voldoende meegegroeid met deze veranderde kijk op werk?

De komst van de geluksmanager

Meer dan een miljoen mensen per jaar loopt het risico op een burn-out. Vooral de jongere generaties zijn hier erg gevoelig voor. Terwijl de arbeidsmarkt kampt met krapte, vallen veel mensen uit. Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers zich goed voelen op hun werk, voldoende uitdaging ervaren, en voldoende ondersteuning vinden? Steeds meer bedrijven en organisaties richten zich daarom op het welzijn van hun medewerkers. België voerde recentelijk, in navolging van Frankrijk, het recht op een vierdaagse werkweek in met behoud van loon. En diverse organisaties hebben inmiddels een ‘geluksmanager’ aangesteld die zich richt op het werkgeluk en welzijn van medewerkers.

In gesprek met drie inspirerende gasten

Op donderdagavond 16 juni gaan we in culturele vrijplaats de Koppelkerk samen met drie inspirerende gasten in gesprek over de huidige én de gewenste rol van werk in ons leven. Organisatieadviseur Anne Berndsen is te gast om haar visie te geven over het aanspreken en behouden van de jonge generaties op de werkvloer. Wendi Ros schuift aan om te vertellen hoe zij als Geluksmanager bij Royal Kaak bijdraagt aan het werkgeluk van de medewerkers. En HR-adviseur Ruth Feenstra vertelt hoe samenwerken, het groepsgevoel en de werksfeer op haar werk bij BINX Smartility een centrale rol spelen. De avond begint om 19.30 uur en is zowel in de zaal als via livestream te volgen. Aanmelden kan via www.meetup-achterhoek.nl.

Over Meet Up Achterhoek

Meet Up Achterhoek is een samenwerkingsverband tussen Achterhoek Ambassadeurs, culturele vrijplaats de Koppelkerk, gespreksleider Esther Ruesen en betrokken burgers die willen aanhaken. Meet Up Achterhoek wil het constructieve gesprek bevorderen tussen overheid, ondernemers en burgers om samen aan de slag te gaan met de vraagstukken van nu.

