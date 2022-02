BREDEVOORT – We staan voor grote maatschappelijke uitdagingen, die we alleen gezamenlijk het hoofd kunnen bieden. Tegelijkertijd groeit de kloof tussen burger en overheid en verhardt het maatschappelijk debat. Dat moet toch anders? Het nieuwe maatschappelijke programma Meet Up Achterhoek wil burgers, bedrijven en overheid samenbrengen om vanuit een open dialoog aan de slag te gaan met de maatschappelijke thema’s van nu.

Meet Up Achterhoek is een reizende gespreksavond tussen burger, bedrijven en overheid door de hele Achterhoek. Bij elk gesprek wordt een ander maatschappelijk vraagstuk uitgediept met elkaar. De ene keer gaat het over de woningnood in de Achterhoek, de andere keer strijken we neer bij een boer om het over de toekomst van de landbouw te hebben. Gespreksleider Esther Ruesen gaat in gesprek met (ervarings)deskundigen en het publiek. De gesprekken zijn zowel live als via online via livestream bij te wonen.

Save the date: 10 maart

Donderdag 10 maart trapt Meet Up Achterhoek af in de Koppelkerk in Bredevoort. In deze eerste Meet Up staat het thema ‘Woonerven en erfdelen in het buitengebied’ centraal. In het buitengebied komen diverse boerderijen leeg te staan. Tegelijkertijd kampen we met grote woningnood en huizenprijzen die onbetaalbaar worden. Wat nou als we leegstaande boerderijen zouden omtoveren tot woonerven?

Samenwerking

Meet Up Achterhoek is een samenwerkingsverband tussen Achterhoek Ambassadeurs, culturele vrijplaats de Koppelkerk, gespreksleider Esther Ruesen en iedere betrokken burger die aan wil haken. Meet Up Achterhoek wil het constructieve gesprek bevorderen tussen overheid, ondernemers en burgers, om zo de verkokering en polarisatie in de samenleving te bestrijden en gezamenlijk aan de slag te gaan met urgente maatschappelijke vraagstukken. Zie voor meer informatie en aanmelden www.koppelkerk.nl/meetup- achterhoek .

