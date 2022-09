Meet Up over gendergelijkheid in de Koppelkerk

BREDEVOORT – We worden, nog voor we geboren zijn, in hokjes als jongen-meisje geplaatst, maar wat als je niet in zo’n standaard hokje past? Met drie interessante gasten gaan we vrijdag 30 september in gesprek over gendergelijkheid – zijn wie je bent – tijdens de Meet Up in de Koppelkerk in Bredevoort. Wat betekenen gender en identiteit in de wereld van vandaag? Wat zijn maatschappelijke knelpunten en kansen?

Gendergelijkheid

‘Dames en heren’ is op het perron vervangen door ‘Beste reizigers’, op steeds meer plekken zijn genderneutrale toiletten te vinden en sinds enkele jaren worden er paspoorten uitgegeven met een ‘X’-vermelding waar normaal gesproken ‘man’ of ‘vrouw’ staat. De grenzen tussen man en vrouw vervagen. Er komt steeds meer ruimte voor mensen die zich niet met het één of het ander identificeren.

Toch gaat het allemaal niet vanzelf. Zo moet iemand die aangeduid wil worden met een ‘X’ in het paspoort eerst naar de rechter, komen transgenders minder makkelijk aan een baan en krijgt de LHBTIQ+ gemeenschap nog regelmatig te maken met geweld. Het stigma is nog steeds groot. Hoe kan men in de Achterhoek voor meer acceptatie en gelijkheid zorgen?

LHBTI++

Seksuele geaardheid kent vele gradaties, sommige zijn bekender dan andere. Sommige zijn al breder geaccepteerd, getolereerd, worden gezien en besproken. Anders zijn dan de massa is net als op andere onderwerpen regelmatig een issue. Waarom eigenlijk? Wat doen we er zelf (actief) mee? Voor deze Meet Up nemen we de Tegenlicht-documentaire ‘Beste Reiziger’ als basis.

In gesprek met ervaringsdeskundigen

In de Tegenlicht Meet Up Bredevoort gaan we deze avond onderzoeken wat ‘gelijke kansen voor iedereen’ in deze context zou betekenen. Dit doen we in gesprek met elkaar en een drietal interessante gasten. Te gast zijn Kirsten Visser, Noor Hamstra en Ricardo Brouwer. Met hen spreken we over het vieren van diversiteit, inclusie en overal zichtbaar jezelf mogen zijn.

Kirsten Visser haar dochter bleek in 2011 toch echt een jongen te zijn. Sinds enkele jaren begeleidt ze met haar bedrijf ‘Trans-Parents’ ouders van transgender kinderen. Vanuit haar ervaringen vertelt ze meer over de diversiteit in gender, genderidentiteit en hoe ingewikkeld het leven kan zijn voor transpersonen.

Noor Hamstra is huisarts in de Achterhoek en actief in ‘Roze in Wit’. Roze in Wit staat voor meer zichtbaarheid van LHBTI+ in de zorgsector. Bestuur en achterban zijn artsen, artsen in opleiding en basisartsen.

Ricardo Brouwer, geboren in Leeuwarden, identificeert zichzelf als cisgender en homosexueel. Ricardo deelt zijn ervaringen over opgroeien als homoseksuele jongen in de provincie. Ricardo is sinds 1 juli voorzitter van het COC Midden-Gelderland dat onder andere voorlichtingen geeft op scholen over genderidentiteit en seksuele diversiteit.

Meet Up Bredevoort

De Meet Up in de Koppelkerk reikt Achterhoekers informatie aan over actuele

ontwikkelingen in hun omgeving. Niet alleen de drie sprekers komen aan het woord, maar ook bezoekers krijgen de gelegenheid om hun kennis en ervaring te delen. De avond past binnen de recenteprojecten ‘Vrijheid, gelijkheid en eigenheid’ en ‘De staat van de liefde’, waarmee de Koppelkerk laat zien dat iedereen mag zijn die men wil zijn.

De gespreksleiding is in handen van Anke Sitter. De avond start op vrijdag 30 september om 20.00 uur en duurt twee uur. Een vrije gift voor de avond wordt op prijs gesteld. Aanmelden is noodzakelijk en kan via www.koppelkerk.nl. Voor terugkijken en verdere informatie rond de Tegenlicht-uitzending: www.vpro.nl/programmas/ tegenlicht

