Meet Up over Jong Achterhoek

BREDEVOORT – De cijfers liegen er niet om: we missen de 25- tot 40-jarigen in de Achterhoek. Hebben we die nodig? Hoe kunnen we zorgen voor een betere leeftijdsopbouw? Waar ligt nu al onze kracht? En hoe kunnen we dat samen vormgeven? Deze vragen staan centraal tijdens de Tegenlicht Meet Up op vrijdagavond 14 februari in de Koppelkerk in Bredevoort.

Juist voor de hogere opleidingen trekken jongeren weg uit de Achterhoek en komen niet (direct) terug: waarom doen ze dat? Wanneer keren zij wel terug? Welk beeld hebben zij en hun vrienden van de Achterhoek? Er wordt al veel beleid gemaakt en gedaan voor jongeren. Wat werkt?

Ook mensen van buiten de regio vestigen zich in de Achterhoek. Wat zijn hun beweegredenen? Zien inwoners van de Achterhoek misschien kernkwaliteiten van de eigen streek over het hoofd? Wat is voor nieuwkomers de meerwaarde van de Achterhoek ten opzichte van de stad en andere regio’s?

Samen met interessante gasten gaan we het gesprek aan deze avond. Eén van hen is aanpakker Jeroen Schreurs uit Winterswijk die na zijn studie terugkeerde naar de Achterhoek en het als zijn missie ziet de Achterhoek interessant te houden voor de jongere generaties. Zo stond hij aan de wieg van diverse festivals, ondernemerscentra, escape rooms, een beachclub, een hotel en huisvestingsprojecten.

Fragmenten van de Tegenlicht-documentaire ‘Mijn stad is mijn hart’ vormen de leidraad voor de discussie. Hoewel de documentaire inzoomt op de kracht van samen leven in Rotterdam, komen er universele aspecten van een gezonde leefomgeving aan bod die interessant zijn om het gesprek over de Achterhoek aan te gaan. De moderator deze avond is Anke Sitter, verbinder en conceptontwikkelaar in en buiten de Achterhoek.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 14 februari

Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur), geen uitzending herhaling vooraf

Entree: vrije gift

Reserveren: www.koppelkerk.nl