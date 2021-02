Meet Up over protest met o.a. James Kennedy

Deel dit bericht

BREDEVOORT – Boerenprotesten, klimaatstakers, Black Lives Matter en de Capitoolbestorming: protesten lijken vandaag de dag alomtegenwoordig. Hoe moeten we dit duiden? Wat is de rol van protest in onze maatschappij? En wat is ons beeld van een actievoerder? In de online Meet Up Bredevoort op vrijdag 12 maart vanuit de Koppelkerk spreken we met interessante gasten over het thema, zoals historicus James Kennedy.

Occupy en Arabische lente

Tenten bij het Beursgebouw in Amsterdam en op Wall Street: in 2011 werden verschillende plekken in de westerse wereld bezet door leden van Occupy. Het moest een grote mondiale beweging worden, een blijvend verzet tegen de almacht van grote financiële instellingen en kredietverstrekkers. Maar na een paar jaar stierf de stuurloze beweging een vroegtijdige dood. Ook in het Midden-Oosten smoorde de Arabische Lente in bloed en resulteerde – op Tunesië na – zelfs in meer autocratie en onderdrukking.

Gele hesjes, Greta en Farmers Defence Force

Daarna bleef het wat stilletjes aan het protestfront. Tot de gele hesjes opstonden in 2018. Het jaar erna zagen we plotseling overal ter wereld demonstraties de kop opsteken: Hongkong, Libanon, Catalonië, Irak, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Ook Nederland ging ‘voor de bijl’ met klimaatmarsen en grootschalige acties van boze boeren.

In gesprek met James Kennedy en Maarten van de Donk

Naar aanleiding van de VPRO-documentaire ‘Oproerkraaiers’ van Sunny Bergman gaan we in de online Meet Up Bredevoort op zoek naar de onderliggende redenen van de vele protesten, bevragen we ons beeld van actievoerders (oproerkraaier of voorvechter van maatschappelijke verandering?) en kijken we welke rol sociale media spelen in het protest anno 2021. Er schuiven interessante gasten aan in het gesprek: historicus en publicist James Kennedy en Maarten van de Donk van Radar Advies, die gespecialiseerd is in jeugd en radicalisering.

Online discussieavond

Vanwege de coronacrisis vindt de Meet Up op 12 maart online plaats onder leiding van moderator Jan Wijbrans. Om 19.00 uur wordt de documentaire getoond en vanaf 20.00 uur start de discussieavond. Kijkers kunnen meepraten via de chatfunctie. Deelname is gratis, maar een vrije gift wordt op prijs gesteld. Aanmelden voor de Meet Up kan via www.koppelkerk.nl.

