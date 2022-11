Meet Up over vluchtelingenopvang

BREDEVOORT – In Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa worden veel mensen wanhopig door armoede, honger, oorlog of repressie. Een deel van hen zoekt heil in Europa. Hoe bieden wij vluchtelingen de veiligheid die zij nodig hebben? Hoe dragen wij samen bij aan een goede integratie? En hoe behouden wij in eigen land ons thuisgevoel met de vele nieuwkomers? Over dit en meer organiseert de Koppelkerk in Bredevoort een Meet Up op vrijdag 11 november.

“Vluchtelingen zijn niet het probleem, maar hebben problemen,” stelt Vluchtelingenwerk. Problemen waar vaak Europa in het verleden de oorzaak van is geweest. In datzelfde verleden heeft Europa veel baat gehad bij immigratie en hebben we ook vaak arbeidskrachten naar Nederland gehaald om ons te helpen welvarend te worden.

Het Ministerie van Justitie verwacht dat er volgend jaar meer dan 50.000 mensen asiel zullen aanvragen in Nederland. In het debat over opvang van vluchtelingen passeren allerlei argumenten de revue, ook argumenten die geen houtsnijden. Om daar wegwijs in te worden gaat de Koppelkerk op 11 november onder leiding van Paul Puntman in gesprek met een tweetal deskundigen en het publiek over de opvang van vluchtelingen.

De twee gasten die hun licht laten schijnen over de kwestie zijn Mariwan Kanie en Fuad Almaghari. Mariwan Kanie kwam in 1993 uit Iraaks Koerdistan naar Nederland, studeerde politicologie in Amsterdam en geeft nu al jaren les in de intellectuele en politieke geschiedenis van het moderne Midden-Oosten en de Arabische wereld aan faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Hij kan terugkijken op zijn persoonlijke geschiedenis en is ook in staat om op meer beleidsmatig niveau mee te denken.

Fuad Almaghari, re-integratieconsulent bij Laborijn, begeleidt inburgeraars tijdens hun inburgering. In december 2019 was hij zelf klaar met zijn inburgering. Hij deelt zijn ervaring op het gebied van het leren van de taal en op het gebied van de arbeidsmarkt met inburgeraars om ze te motiveren en probeert iedereen op maat hulp te bieden.

We gaan met elkaar in gesprek over onze nieuwsgierigheid naar de ander, ook naar de vreemdeling, en over ons inlevingsvermogen. Hoe sociaal zijn wij eigenlijk? Kan een vreemdeling, ondanks alle problemen die hij in zijn leven heeft meegemaakt, ook onze buurman worden en wellicht zelfs een vriend?

De discussieavond begint om 20.00 uur, de deuren zijn open vanaf 19.30 uur. Aanmelden voor de avond kan via www.koppelkerk.nl. Een vrije gift wordt op prijs gesteld.

