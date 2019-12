MoonYard treedt op in de Koppelkerk

BREDEVOORT – In het kader van de AFM Hulpweek, treedt op 21 december de band MoonYard op in de Koppelkerk. De Koppelkerk doneert een derde deel van de opbrengst aan het goede doel om mensen die het niet zo breed hebben een extraatje te geven.

Al bijna 15 jaar staat MoonYard bekend als een fijne live-band. Plezier op het podium, dynamische interactie en een sound die de invloeden vanuit bands als The Band, Allman Brothers, CSN&Y en Tom Petty duidelijk laat terugkomen. MoonYard was te zien op festivals als de Zwarte Cross, Manana Manana, Amsterdam Guitar Heaven en kreeg airplay op veel nationale radiozenders.

Door de jaren heen schreef de band sterk eigen materiaal en maakte de groep een aantal albums en EP’s. Momenteel werkt de band aan een nieuwe elpee. Deze plaat komt in februari 2020 uit en is geproduceerd door Antonie Broek (De Dijk). De eerste klanken van het nieuwe album klinken veelbelovend en lijkt de energie die van het podium afstraalt nu diep gegroefd in het vinyl echt tot zijn recht te komen.

Dit najaar speelt MoonYard een serie optredens om het publiek alvast te laten genieten van hun nieuwe nummers, maar brengen de mannen ook hun MoonYard-klassiekers en geheel eigen versies van prachtige songs van hun eigen muziekhelden. MoonYard bestaat uit Stef Woestenenk (gitaar, zang), Ronald Buiting (percussie, zang), Henk Buiting (toetsen, zang), Gerton Eijkelkamp (drums, zang) en Hans Hoogstoevenbelt (bas).

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zaterdag 21 december

Tijd: 20.30 uur (zaal open: 20.00 uur)

Entree: € 12,50 vvk / € 15,- aan de deur

Tickets: www.koppelkerk.nl