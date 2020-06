Naar de Alpen met de Koppelkerk

Deze zomer zullen velen vakantie in eigen land vieren. Daarom brengt de Koppelkerk – bij wijze van vakantie – de Alpen naar u toe. In een vierdelige online collegereeks neemt hoogleraar geologie Jan Wijbrans u mee naar de Alpen. In vier colleges leert u over de verschillende aspecten van het ontstaan van de Alpen. Het eerste college start op donderdagavond 9 juli.

Voor veel Nederlanders zijn de Alpen het gebergte waar ze het eerst mee in aanraking komen en daarom het beste kennen. Maar hoe komt het nu dat de bergen wanneer je vanuit Nederland de Franse, Zwitserse of Oostenrijkse Alpen binnenrijdt schijnbaar plotseling meteen zo hoog zijn? Zijn de Alpen een typisch voorbeeld van een gebergte, of juist niet? Waar liggen de Alpen nu precies? Passen de Alpen in de plaat-tektonische theorie? Horen de Apennijnen nu wel of niet bij de Alpen?

In de collegereeks Geologie van de Alpen gaan we op deze en andere vragen in. Als u vragen hebt, dan kunnen we ook daarop ingaan. Tijdens de cursus bekijken we onder anderen dwarsdoorsneden in het westen in de Frans-Italiaanse Alpen, in het centrale deel van de Zwitserse en Italiaanse Alpen, en uiteindelijk hoe de Oostenrijkse Alpen precies in elkaar zitten. Soms zijn de nieuwe inzichten van wetenschappers over de Alpen heel verrassend.

De online geologiecursus is te volgen via de website van de Koppelkerk. Voor mensen die niet zo ervaren zijn met online cursussen biedt de Koppelkerk hulp in de vorm van instructie. Voorafgaand aan het eerste college zullen cursisten wegwijs worden gemaakt in de digitale omgeving. Deelnemers aan de colleges zijn niet zichtbaar in beeld – dat is alleen de spreker – maar kunnen wel vragen stellen tijdens het college. De cursisten krijgen collegemateriaal toegezonden om zich voor te bereiden. Ook kunnen liefhebbers eventueel twee naslagwerken aanschaffen, maar dit is niet verplicht. Meer informatie over de boeken is te vinden op de website van de Koppelkerk.

Locatie: www.koppelkerk.nl

Datum: elke donderdagavond vanaf 6 juli t/m 30 juli

Tijd: 20.00 – 22.00 uur; 19.30 uur online instructie

Kosten: € 60,-

Inschrijven: www.koppelkerk.nl