Najaarsschildercursus van Esther Visser gaat weer van start

BREDEVOORT – De schildercursus voor volwassenen gaat weer van start met lessen op maandagavond, woensdagochtend en woensdagmiddag. De cursus wordt gegeven door kunstenaar en kunstdocent Esther Visser. De 10-delige wekelijkse schildercursus begint op de laatste dag van september.

Schildercursus op maat

Altijd al willen leren tekenen en schilderen op je eigen niveau? De cursus vindt plaats in kleine groepen (maximaal 10 personen), waarbij de begeleiding wordt afgestemd op het tempo en de creatieve ontwikkeling van elke deelnemer. Het plezier in tekenen en schilderen staat centraal.

Elke les draait om een specifieke opdracht rond thema’s zoals compositie, kleurgebruik, abstraheren, schetsen, ruimtelijkheid, en licht en schaduw. Diverse technieken komen aan bod, zodat je jouw creativiteit en expressie kunt verkennen en stappen kunt zetten in je creatieve proces. Je werkt aan het verbeteren van schildertechnieken en tekenvaardigheden. Of je nu beginner bent of gevorderd, je kunt ervoor kiezen om de opdrachten te volgen of zelfstandig aan je eigen projecten te werken, waarbij je feedback krijgt.

Cursusdata en tijden

De cursus bestaat uit 10 lessen (1 keer per week). Het najaarstraject begint eind september. Het cursusjaar wordt afgesloten met een feestelijke buitenschilderdag en een expositie in de bovenzaal van de Koppelkerk.

Maandagavond : 19.30 – 22.00 uur, start: 30 september

: 19.30 – 22.00 uur, start: 30 september Woensdagochtend : 10.00 – 12.30 uur, start: 2 oktober

: 10.00 – 12.30 uur, start: 2 oktober Woensdagmiddag: 13.30 – 16.00 uur, start: 2 oktober

Kosten

De kosten bedragen €190,- voor 10 wekelijkse lessen van 2,5 uur, inclusief koffie/thee en wat lekkers, exclusief materialen.

Aanmelden

Aanmelden voor de cursus kan door een e-mail te sturen naar info@estherart.nl of telefonisch via 06-19314040.

Esther Visser volgde haar opleiding aan de kunstacademie in Groningen, waar ze in 2009 afstudeerde als kunstdocent met specialisaties in schilderen en fotografie. Sindsdien geeft ze les aan zowel jongeren als volwassenen. Haar eigen werk bestaat uit schilderijen op onbehandeld hout en pentekeningen. Meer informatie over haar werk is te vinden op www.estherart.nl.

