Natuur en landschap van Achterhoek en Liemers

BREDEVOORT – Op donderdagavond 10 november geeft bioloog en schrijver Dirk Hilbers een lezing over de natuur en het landschap van de Achterhoek en Liemers. Wat maakt deze streek zo bijzonder? De lezing vindt plaats ter gelegenheid van het verschijnen van de Crossbill natuurgids over deze streek.

Achterhoek & Liemers

De Achterhoek is beroemd om zijn coulissen. Het prachtige, gelaagde landschap van hagen en bosjes die de velden scheiden. Het landschap biedt nog zoveel meer, zoals heidevelden en blauwgraslanden met een unieke flora en fauna. Deze zijn te danken aan allerlei subtiele overgangen in de bodem en de waterhuishouding.

In het rivierengebied van de Liemers tapt de natuur uit een heel ander vaatje. Hier ontbreekt het kleinschalige landschap, maar geven grote, ruige moerasgebieden vol bijzondere vogels gezicht aan de streek.

Rijke natuur

Hoe kan het dat juist dit deel van Nederland zo’n rijke natuur heeft? Waarom is juist de natuur van het kleinschalige coulisselandschap zo gevoelig voor veranderingen in landgebruik en klimaatverandering? Dirk Hilbers gaat tijdens de lezing hier dieper op in en verklaart de biodiversiteit van en de variatie in het landschap vanuit landgebruik, bodem en ecologie.

Dirk Hilbers

Dirk Hilbers (1976) is bioloog en schrijver. Hij schreef eerder onder andere de natuurreisgidsen van de Wadden en de Veluwe (eveneens Crossbill Guides; short-list Jan Wolkersprijs 2017) en natuurgidsen over andere regio’s in Europa. Daarnaast geeft hij les aan de Universiteit van Amsterdam.

Praktische informatie

De lezing van Dirk Hilbers begint om 20.00 uur in de Koppelkerk in Bredevoort. Kaarten zijn te koop vanaf €7,50 (excl. servicekosten) en zijn te bestellen via www.koppelkerk.nl.

Na afloop van de lezing worden de eerste exemplaren van de gids aangeboden aan Arjan Vriend van Stichting Landschapsbeheer Gelderland en André Kaminski van Stichting Achterhoek Weer Mooi. Dit zijn twee organisaties die zich hard maken voor het landschap van de Achterhoek en Liemers. Ook is er gelegenheid tot aanschaf van het boek – speciaal op deze avond wordt de entreeprijs voor de lezing in mindering gebracht van de aankoopprijs van de gids.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: donderdag 10 november

Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree regulier: €10,- (excl. servicekosten)

Entree studenten: €7,50 (excl. servicekosten)

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

