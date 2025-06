Nienke Dingemans live in de Koppelkerk: jonge bluesbelofte met volwassen stemgeluid

BREDEVOORT – Op zaterdag 12 juli 2025 verzorgt singer-songwriter Nienke Dingemans een krachtig en sfeervol optreden in de Koppelkerk in Bredevoort. Met haar kenmerkende ‘southern accent’ brengt de jonge artieste een mix van blues, americana, country en soul – ondersteund door een band met ervaren muzikanten.

Nienke Dingemans is pas 19 jaar, maar wist al op jonge leeftijd haar publiek te raken met een doorleefde stem en een sterke podiumprésence. Ze trad op met onder anderen Ana Popovic en Jan Akkerman, won in 2023 de Award Jong Blues Talent van de Dutch Blues Foundation, en bracht begin 2024 haar debuutalbum Ain’t No Hollywood Girl uit. De single Southern Way, over haar jeugd in het zuiden van Nederland, werd met veel lof ontvangen.

In het voorjaar was Dingemans te zien als voorprogramma van het NevenProject van Jack Poels (Rowwen Hèze) en in oktober 2024 maakte ze haar tv-debuut bij Humberto Tan, waar zanger Danny Vera haar introduceerde als bijzonder talent.

De bezetting in de Koppelkerk bestaat uit:

Nienke Dingemans – zang, gitaar, lapsteel

Joost Verbraak – drums, trompet

Joris Verbogt – basgitaar

Jan van Bijnen – gitaar, hammondorgel

Praktische informatie:

📍 Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

📅 Zaterdag 12 juli 2025

🕣 Aanvang 20:30 uur (zaal open 20:00 uur)

🎟️ Entree: €17,50 (voorverkoop) / €20 (aan de deur)

🔗 Aanmelden via: www.koppelkerk.nl/agenda

