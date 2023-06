Nieuwe buitenexpositie in Vestingpark Bredevoort

BREDEVOORT – PARK is de titel van de nieuwe buitententoonstelling die het OFC vanaf 30 juni houdt langs het Bernarduspad in Bredevoort. Het thema is uitgewerkt in 29 beelden. Daarin is bijvoorbeeld het park te zien als ontspanningsplek en trofee van welgestelden in voorgaande eeuwen. Ook de hedendaagse recreant komt aan bod. Dat geldt ook voor gebieden die ooit een andere bestemming hadden en zijn omgevormd tot een activiteitenpark, zoals een hoogoventerrein in het Ruhrgebied. Enkele leden kijken met een romantische blik naar het thema en ook maatschappijkritiek wordt niet geschuwd.

Het Bernarduspad is gelegen in het Vestingpark. In 2008 namen de Stichting Foto21Bredevoort en het OFC het initiatief voor een buitententoonstelling in het park en sindsdien is er permanent werk van OFC-leden te zien. De onderwerpen variëren; tot 30 juni is nog werk met het thema “De eerste zin…” te bekijken. Daarin zijn beelden te zien die passen bij door de fotografen geselecteerde beginzinnen van boeken.

Het OFC bestaat uit negen leden die allemaal werken vanuit een eigen specialisatie en eigen interesse. De leden zijn Bettina Hogeweg, Gerjo te Linde, Laura de Morree, Wim Peters, Judith Spook, Peter van Tuijl, Ton van Vroonhoven, Gert Wielink en Dinie Wikkerink.

Het Vestingpark is iedere dag van zonsopgang tot zonsondergang te bezoeken. Van 19 augustus tot en met 24 september is het Bernarduspad ook te combineren met een expositie met vrij werk van OFC-leden in de Bredevoortse galerie Foto21.

