Nieuwe fietsroute juli: historische wegen en zomerse uitzichten rond Bredevoort

BREDEVOORT – Voor wie de zomer graag op de fiets doorbrengt, is er goed nieuws: vanaf dinsdag 1 juli 2025 is de nieuwe Fietstocht van de Maand beschikbaar bij VVV Bredevoort. De juli-route is ongeveer 56 kilometer lang en voert door een afwisselend landschap met oude wegen en paden die herinneren aan roerige tijden.

De tocht begint in Bredevoort en slingert via het Winterswijkse Woold naar het Duitse Barlo. Daarna gaat de route langs de buitenwijken van Bocholt, richting IJzerlo, om vervolgens via een landelijke lus “achterlangs” Aalten weer in Bredevoort te eindigen. De tocht biedt rust, natuur én historie – een combinatie die fietsers steeds weer weet te verrassen.

De route is verkrijgbaar bij VVV Bredevoort, Markt 8, voor € 2,50. Meer informatie via www.vvvbredevoort.nl of tel. 0543-452380.

