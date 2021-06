NPO-documentaire over de nalatenschap van Henk Visser

Deel dit bericht













BREDEVOORT – Nooit kwam het in zijn leven tot een solo-expositie, maar nu is het bijna zover: het werk van Henk Visser (1953-2019) is binnenkort te zien in culturele vrijplaats de Koppelkerk in zijn thuisstadje Bredevoort. Documentairemaker Pelle Nijburg maakte voor de NPO een korte documentaire over de wording van de expositie, over hoe het voor Henk Vissers dochters was om het persoonlijke werk van hun vader eindelijk te ontsluiten aan het publiek. De documentaire ‘Alles wat er gezegd moet worden’ – met Bredevoort als setting -wordt zaterdag 22 mei om 19.40 uur uitgezonden op NPO Extra.

Meer dan tien jaar lang werkte hij aan een indrukwekkende serie collages: onder het motto ‘Zonder verbeelding is er niets’ schiep Henk Visser een bijzondere, vervreemdende serie werken. Droombeelden uit het nieuwe verleden die met (digitale) schaar en lijm aan elkaar werden geplakt.

Henk Visser (Den Haag 1952 – Bredevoort 2019) studeerde in 1987 af aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Arnhem. Met zijn werk doorliep hij abstracte en realistische periodes, maar geen van deze fases raakten naar zijn idee de essentie van dat wat er ‘gezegd’ moest worden. In de laatste tien jaar van zijn leven vielen de puzzelstukjes op zijn plaats en kon Visser komen tot het boeiende oeuvre dat nu tentoongesteld wordt. Vissers surreële wereld wordt bevolkt door heel gewone mensen, mensen die leven tussen de gedroomde droom en de rauwe werkelijkheid. Hij beheerste de kwaliteiten van de nieuwste, digitale druktechnieken als geen ander. Hij betovert de toeschouwer met zijn werk als in een droom.

“Hoe nauwkeuriger we kijken, hoe onbekender en raadselachtiger de werkelijkheid blijkt te zijn. En het is heel prettig dat niet alles bekend is, want het laat ruimte om te raden en te speculeren en er is een vrijplaats om zelf te denken en te fantaseren. Je zult je verbeelding aan moeten zetten om een beeld te maken van die delen van de werkelijkheid die we nog niet kennen. En die delen zijn veel groter dan de aanname dat er werkelijkheid en waarheid is, doet vermoeden. Het komt voor dat mensen denken dat we bijna alles van de werkelijkheid weten en we onze blik moeten richten op de kosmos. Niets is minder waar,” aldus wijlen Henk Visser.

De expositie ‘Zonder verbeelding is er niets’ wordt – als de corona-maatregelen het toestaan – vrijdag 4 juni geopend voor publiek. Het reserveren van een tijdslot is noodzakelijk. Iedere vrijdag, zaterdag en zondag biedt de Koppelkerk om 14.00 en 15.00 uur een uitgebreide rondleiding aan door de expositie voor een select aantal bezoekers. De documentaire ‘Alles wat er gezegd moet worden’ kan na 22 mei online via de website van de NPO worden teruggekeken.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort

Looptijd expositie: 4 juni t/m 11 juli 2021

Openingstijden: vrijdag t/m zondag, 11.00 – 17.00 uur

Entree: € 6,- incl. kop koffie/thee

Reserveren: www.koppelkerk.nl