Ode aan de grote Franse chansonnier Charles Aznavour

BREDEVOORT – Op zaterdag 3 september brengt zangeres Britta Maria met haar driekoppige band een ode aan de bekende Franse chansonnier, componist en tekstschrijver Charles Aznavour (1924-2018) in de Koppelkerk in Bredevoort. De man die Frankrijk en uiteindelijk de hele wereld veroverde met zijn prachtige chansons d’amour, waarvan waarschijnlijk ‘La bohème’ en ‘She’ de bekendste zijn.

In het theaterconcert worden de muziek en het leven van Charles Aznavour gevierd. Aznavour, kind van Armeense immigranten, werd gezien als een van de grootste zangers van Frankrijk. Zijn rijke oeuvre wordt bezongen door zangeres Britta Maria (Chansons van Schoonheid en Troost), begeleid door pianist/zanger Maurits Fondse, accordeonist Oleg Fateev (o.a. Brel de Zoete Oorlog met Jeroen Willems) en Simone Sou op drums/percussie.

Van underdog tot icoon

Uiteraard staan de prachtige chansons van Aznavour op het programma. Maar tussendoor vertelt Britta Maria ook over zijn leven: zijn strijd om zanger te worden, want Frankrijk wilde in eerste instantie niets van hem weten. De Fransen vonden hem te klein, te lelijk en geen mooie stem hebben. Onder de hoede van Edith Piaf, met wie hij op tournee ging en acht jaar bij in huis woonde, leerde hij alle kneepjes van het vak. De avond is ook een ode aan zijn schrijftalent (hij schreef o.a. ook liedjes voor Edith Piaf), zijn volharding en zijn uiteindelijke triomf.

Liefdesliedjes

In de loop van zijn carrière heeft Aznavour 180 miljoen platen verkocht. Hij heeft opgetreden in Carnegie Hall en andere belangrijke zalen in de wereld. Meer dan honderd albums bracht hij uit en hij speelde in zestig films. Hij heeft meer dan duizend liederen en musicals geschreven waarvoor hij veelal zelf de muziek componeerde. Bijna al zijn liederen gaan over de liefde, waarvan La Bohème, She en Non je n’ai rien oublié waarschijnlijk de bekendste is.

Breedliefdesprogramma in Bredevoort

Het theaterconcert vindt zaterdagavond 3 september om 20.30 uur plaats in de Koppelkerk in Bredevoort. Het concert maakt deel uit van het project ‘De staat van de liefde’ waarin culturele vrijplaats de Koppelkerk samen met Dorst Theater deze nazomer met een breed cultureel programma stilstaat hoe de liefde in de loop der tijd is veranderd. We zijn zelfstandiger en onafhankelijker van elkaar dan ooit na de pijlsnelle vooruitgang in de vorige eeuw, die ruim baan gaven aan zelfverwezenlijking, economische vooruitgang, ontkerkelijking, internet, vrouwenemancipatie en de pil, maar wat zijn daarvan de gevolgen voor de liefde? Tickets voor ‘Aznavour mon amour’ à € 15,- (excl. servicekosten) en de overige liefdesprogramma’s – theater, tango, workshop, expositie en lezing – zijn verkrijgbaar via www.koppelkerk.nl.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....