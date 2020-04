Online kunstlezing over Jan van Eyck

Zie je een fout of heb je een aanvullingen? Meld het ons.

BREDEVOORT – Op vrijdag 1 mei geeft kunsthistorica Maria Driessen vanuit de Koppelkerk een online lezing over de befaamde Vlaamse kunstschilder Jan van Eyck. Momenteel brengt Museum voor Schone Kunsten Gent een groot eerbetoon aan de kunstschilder. De expositie is vanwege de coronacrisis helaas niet te bezoeken. Wel kan men zich troosten met een kunsthistorische inleiding op Van Eycks werk vanuit zijn eigen luie stoel.

Tussen hof en stad

Jan van Eyck (ca. 1390-1441) was hofschilder van de Bourgondische hertog Filips de Goede (1396-1467). De flamboyante hertog en zijn gezelschap omringden zich met de beste kunstenaars. In die tijd floreerden de Vlaamse handelssteden Gent en Brugge. Rijke kooplui en politici spiegelden zich aan de pracht en praal van het hof en waren op hun beurt afnemers van luxeproducten. Dit was de creatieve omgeving van Jan van Eyck, tussen hof en stad, en tussen kunst en ambacht.

Het hoogtepunt van de laatmiddeleeuwse kunst

Van Eyck stak uit boven zijn tijdgenoten en ontketende een optische revolutie. Met zijn weergaloze techniek en observatievermogen tilde hij de olieverfschilderkunst tot ongekende hoogten en bepaalde de verdere koers van de schilderkunst. ‘De Aanbidding van het Lam Gods’ wordt als zijn meesterwerk gezien.

Online lezing

Via de website van de Koppelkerk neemt kunsthistorica Maria Driessen de toehoorder deze avond mee in de wereld van Jan van Eyck en de Vlaamse Primitieven. Ze illustreert waar het weergaloze talent van Van Eyck in schuilt. Zoals gebruikelijk in de lezingen van Maria Driessen plaatst de kunsthistorica de schilder tevens in diens kunsthistorische context. Op de website van de Koppelkerk wordt men wegwijs gemaakt hoe men gemakkelijk deel kan nemen aan de online lezing.

Locatie: www.koppelkerk.nl

Datum: vrijdag 1 mei

Tijd: 20.00 uur/ 19.30 uur online instructie

Entree: € 8,-

Inschrijven: www.koppelkerk.nl

